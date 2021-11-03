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Три пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Три пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32122 человека. Зарегистрировано 466 летальных случаев. Выздоровели 27068... 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T23:02+0300
2021-11-03T23:02+0300
2021-11-03T23:08+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Три пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутской больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 102 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия
Три пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
23:02 03.11.2021 (обновлено: 23:08 03.11.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32122 человека. Зарегистрировано 466 летальных случаев. Выздоровели 27068 человек.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Три пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутской больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 142 человек из 458 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 102 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.