https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/tri-patsientki-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1036191406.html

Три пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Три пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32122 человека. Зарегистрировано 466 летальных случаев. Выздоровели 27068... 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T23:02+0300

2021-11-03T23:02+0300

2021-11-03T23:08+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148405_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_50fb69477dbba72fdf0454060ac7db8b.jpg

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Три пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутской больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 102 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия