https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/turbaza-maltseva-i-belkova-o-glempinge-v-abkhazii-1036186043.html

Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии

Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии

Специалист по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и соучредитель эко-отеля "Атмосфера" Алсу Белькова в эфире радио Sputnik рассказали, что за вид отдыха... 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T19:04+0300

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радио

турбаза

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Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии

Мальцева в беседе на радио рассказала, в чем основное преимущество глэмпинга и почему этот вид отдыха сейчас так набирает обороты."Глэмпинг занимает первое место по тревел трендам на сегодняшний день как в России, так и в Абхазии. Глэмпинг всегда находится на природе, в этом его преимущество от других гостиничных объектов. Здесь комфортное размещение, хороший глэмпинг может конкурировать с пятизвездочным отелем. Это нестандартные быстро возводимые конструкции в отличие от обычных гостиниц капитального строительства и быстрая окупаемость. Отдых этот не дешевый, а с красивой природой у нас все прекрасно, и море, и озера, и леса, и горы, все в изобилии", – отметила Мальцева.Соучредитель эко-отеля "Атмосфера" Алсу Белькова рассказала, как пришла идея создания пока единственного в Абхазии глэмпинга на горе Мамзыщха, как он открылся и работает по сей день.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Каждую среду – программа "Турбаза", в которой речь идет о курортном и туристическом бизнесе Абхазии, о деталях, нюансах, возможностях туристической отрасли, о функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах.

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