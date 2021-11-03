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Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии
Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии
Специалист по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и соучредитель эко-отеля "Атмосфера" Алсу Белькова в эфире радио Sputnik рассказали, что за вид отдыха... 03.11.2021, Sputnik Абхазия
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Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии
Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии
Мальцева в беседе на радио рассказала, в чем основное преимущество глэмпинга и почему этот вид отдыха сейчас так набирает обороты."Глэмпинг занимает первое место по тревел трендам на сегодняшний день как в России, так и в Абхазии. Глэмпинг всегда находится на природе, в этом его преимущество от других гостиничных объектов. Здесь комфортное размещение, хороший глэмпинг может конкурировать с пятизвездочным отелем. Это нестандартные быстро возводимые конструкции в отличие от обычных гостиниц капитального строительства и быстрая окупаемость. Отдых этот не дешевый, а с красивой природой у нас все прекрасно, и море, и озера, и леса, и горы, все в изобилии", – отметила Мальцева.Соучредитель эко-отеля "Атмосфера" Алсу Белькова рассказала, как пришла идея создания пока единственного в Абхазии глэмпинга на горе Мамзыщха, как он открылся и работает по сей день.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Каждую среду – программа "Турбаза", в которой речь идет о курортном и туристическом бизнесе Абхазии, о деталях, нюансах, возможностях туристической отрасли, о функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах.
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Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии

19:04 03.11.2021 (обновлено: 19:07 03.11.2021)
Радио
Турбаза: Мальцева и Белькова о глэмпинге в Абхазии
Специалист по гостиничному консалтингу Мария Мальцева и соучредитель эко-отеля "Атмосфера" Алсу Белькова в эфире радио Sputnik рассказали, что за вид отдыха глэмпинг, популярен ли он в Абхазии, и какие есть возможности для развития этого направления.
Мальцева в беседе на радио рассказала, в чем основное преимущество глэмпинга и почему этот вид отдыха сейчас так набирает обороты.
"Глэмпинг занимает первое место по тревел трендам на сегодняшний день как в России, так и в Абхазии. Глэмпинг всегда находится на природе, в этом его преимущество от других гостиничных объектов. Здесь комфортное размещение, хороший глэмпинг может конкурировать с пятизвездочным отелем. Это нестандартные быстро возводимые конструкции в отличие от обычных гостиниц капитального строительства и быстрая окупаемость. Отдых этот не дешевый, а с красивой природой у нас все прекрасно, и море, и озера, и леса, и горы, все в изобилии", – отметила Мальцева.
Соучредитель эко-отеля "Атмосфера" Алсу Белькова рассказала, как пришла идея создания пока единственного в Абхазии глэмпинга на горе Мамзыщха, как он открылся и работает по сей день.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Каждую среду – программа "Турбаза", в которой речь идет о курортном и туристическом бизнесе Абхазии, о деталях, нюансах, возможностях туристической отрасли, о функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах.
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