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https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/uchaschiesya-sukhumskoy-shkoly-predstavyat-abkhaziyu-na-teleperedache-umnitsy-i-umniki-1036183909.html
Учащиеся сухумской школы представят Абхазию на телепередаче "Умницы и умники"
Учащиеся сухумской школы представят Абхазию на телепередаче "Умницы и умники"
Первые съемки интеллектуальной телепередачи на "Первом канале" "Умницы и умники", в которой участвуют трое учеников сухумской школы №5, состоятся в Москве с 17... 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T14:55+0300
2021-11-03T14:55+0300
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Учащиеся сухумской школы №5 будут представлять Абхазию на российской интеллектуальной телепередаче "Умницы и умники", рассказала директор школы Лиана Хварцкия."Выпускники 11 "б" класса Анна Амичба, Саид Берулава и Дарья Ситникова примут участие в этой телепередаче. Первый отборочный этап они прошли онлайн, второй прошел в Министерстве просвещения по книге Виталия Амаршана "Апсха Леон" и 17 ноября состоится репетиция съемок, жеребьевка, а 18, 19, 20 ноября пройдут съемочные дни в Москве", – отметила она.По словам Хварцкия, конкурсанты готовятся к передаче по темам жизнь и творчество Чарльза Диккенса, 1942 год в мировой истории, Отечественная война 1812 года в истории и литературе.Она отметила, что к подготовке учащихся подключилась вся школа, активную помощь оказывают их родители, но основную часть этой задачи взяла на себя классный руководитель, преподаватель истории Нонна Квициния."Умницы и умники" – телевизионная олимпиада школьников, которая выходит в эфире более 20 лет на "Первом канале". Автор и бессменный ведущий — Юрий Вяземский.С 2009 года по настоящее время программа транслируется по субботам в утреннем эфире.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210302/Ogon-na-trasse-yunye-robototekhniki-iz-Gagry-vzyali-bronzu-v-Sochi-1031931269.html
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школьники, сухум

Учащиеся сухумской школы представят Абхазию на телепередаче "Умницы и умники"

14:55 03.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкXX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
XX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов Щелкунчик - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Первые съемки интеллектуальной телепередачи на "Первом канале" "Умницы и умники", в которой участвуют трое учеников сухумской школы №5, состоятся в Москве с 17 по 20 ноября.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Учащиеся сухумской школы №5 будут представлять Абхазию на российской интеллектуальной телепередаче "Умницы и умники", рассказала директор школы Лиана Хварцкия.
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"Выпускники 11 "б" класса Анна Амичба, Саид Берулава и Дарья Ситникова примут участие в этой телепередаче. Первый отборочный этап они прошли онлайн, второй прошел в Министерстве просвещения по книге Виталия Амаршана "Апсха Леон" и 17 ноября состоится репетиция съемок, жеребьевка, а 18, 19, 20 ноября пройдут съемочные дни в Москве", – отметила она.
По словам Хварцкия, конкурсанты готовятся к передаче по темам жизнь и творчество Чарльза Диккенса, 1942 год в мировой истории, Отечественная война 1812 года в истории и литературе.
Она отметила, что к подготовке учащихся подключилась вся школа, активную помощь оказывают их родители, но основную часть этой задачи взяла на себя классный руководитель, преподаватель истории Нонна Квициния.
"Они будут участвовать в проекте в качестве единой команды и представлять Абхазию. Я очень ими горжусь. Ребята претенденты на "золотые" и "серебряные" медали. Впереди у них проверочные работы, экзамены и уже потом будет ясно, какие медали они получат. Они наши "звездочки", – сказала Хварцкия.
"Умницы и умники" – телевизионная олимпиада школьников, которая выходит в эфире более 20 лет на "Первом канале". Автор и бессменный ведущий — Юрий Вяземский.
С 2009 года по настоящее время программа транслируется по субботам в утреннем эфире.
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