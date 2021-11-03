https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/uchaschiesya-sukhumskoy-shkoly-predstavyat-abkhaziyu-na-teleperedache-umnitsy-i-umniki-1036183909.html

Учащиеся сухумской школы представят Абхазию на телепередаче "Умницы и умники"

Учащиеся сухумской школы представят Абхазию на телепередаче "Умницы и умники"

Первые съемки интеллектуальной телепередачи на "Первом канале" "Умницы и умники", в которой участвуют трое учеников сухумской школы №5, состоятся в Москве с 17... 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T14:55+0300

2021-11-03T14:55+0300

2021-11-03T14:55+0300

в абхазии

школьники

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036184729_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_25ab7f19c56fac508be20074edd1593b.jpg

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Учащиеся сухумской школы №5 будут представлять Абхазию на российской интеллектуальной телепередаче "Умницы и умники", рассказала директор школы Лиана Хварцкия."Выпускники 11 "б" класса Анна Амичба, Саид Берулава и Дарья Ситникова примут участие в этой телепередаче. Первый отборочный этап они прошли онлайн, второй прошел в Министерстве просвещения по книге Виталия Амаршана "Апсха Леон" и 17 ноября состоится репетиция съемок, жеребьевка, а 18, 19, 20 ноября пройдут съемочные дни в Москве", – отметила она.По словам Хварцкия, конкурсанты готовятся к передаче по темам жизнь и творчество Чарльза Диккенса, 1942 год в мировой истории, Отечественная война 1812 года в истории и литературе.Она отметила, что к подготовке учащихся подключилась вся школа, активную помощь оказывают их родители, но основную часть этой задачи взяла на себя классный руководитель, преподаватель истории Нонна Квициния."Умницы и умники" – телевизионная олимпиада школьников, которая выходит в эфире более 20 лет на "Первом канале". Автор и бессменный ведущий — Юрий Вяземский.С 2009 года по настоящее время программа транслируется по субботам в утреннем эфире.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210302/Ogon-na-trasse-yunye-robototekhniki-iz-Gagry-vzyali-bronzu-v-Sochi-1031931269.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школьники, сухум