https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/v-gorakh-i-na-vode-kak-v-mchs-abkhazii-spasali-lyudey-1036178636.html
В горах и на воде: как в МЧС Абхазии спасали людей
В горах и на воде: как в МЧС Абхазии спасали людей
Ежегодно сотрудники МЧС спасают десятки людей, которые тонут на воде или теряются в горах Абхазии. В этом году число инцидентов побило все рекорды. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T18:15+0300
2021-11-03T18:15+0300
2021-11-03T17:53+0300
в абхазии
мчс абхазии
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О том, сколько человек утонуло в Абхазии и скольких удалось спасти, как искали и находили заблудившихся в горах, читайте в материале Sputnik.Опасность на водеИнциденты на воде в 2021 году в Абхазии происходили часто. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, таких показателей не было последние десять лет. При этом, сотрудниками МЧС и рядовыми гражданами удалось спасти 50 человек. Но нередко инциденты на воде завершались трагически. Так в 2021 году утонуло 19 человек, из них четверо - жители Абхазии, а 15 – России. Тела 17 утонувших были обнаружены, а двоих до сих пор не смогли найти.По словам начальника Госинспекции по маломерным судам Тенгиза Сабуа, в основном инциденты происходили в море, реже - в реках и озерах. В большинстве случаев люди тонули во время шторма, хотя купаться в непогоду категорически запрещено.Больше всего людей утонуло в Гагрском районе – всего 11 человек. Причины – больше туристов, чаще происходят штормы, пляжи не подготовлены."Больше всего инциденты происходили в Гагрском районе. Там часто случается шторм. Люди, пренебрегая всем, заходят в море. В Гагрском районе утонуло 11 человек. В основном тонули мужчины. Многие заходили в море в пьяном состоянии. Средний возраст от 20 до 60 лет", – пояснил Тенгиз Сабуа.Одна из главных причин несчастных случаев в море – отсутствие спасателей. Сам ГИМС имеет собственных представителей в Сухуме и Гагре. В других районах местные власти должны представлять своих спасателей."На каждом пляже, согласно нашим предписаниям, которые мы даем в начале купального сезона, должны быть спасатели. Но в этом году больше половины пляжей не были готовы. Поэтому было столько несчастных случаев. Если брать все пляжи по Абхазии, в Гагрском районе практически ни на одном пляже не было спасателей, хотя там больше всего туристов. Из наших предписаний было проигнорировано самое главное – установка буйков и выставление спасателей. Тоже самое по Гудауте. Получше ситуация была в Сухуме. На некоторых пляжах были соблюдены все нормы – были и спасатели, и буйки. Одним из образцовых пляжей стал "Золотое руно" в Очамчырском районе. Там все как положено. У них есть своя спасательная лодка. Они прислали нам двух спасателей, мы им все объяснили, хотя это люди опытные, не первый день имеют дело с морем. В целом в Очамчыре один из образцовых пляжей, где соблюдены все нормы для безопасного отдыха на море", – подчеркнул начальник ГИМС.Спасенные в горахНе реже сотрудникам МЧС приходится спасать людей и в горах. 3 ноября в МЧС прошло совещании по итогам девяти месяцев 2021 года.С начала года в горах произошли 72 чрезвычайные ситуации, 37 человек спасены, обнаружены тела трех погибших, один человек пропал без вести.Чаще всего спасателям приходится оказывать помощь туристам, которые выбирают сложные маршруты.Непроходимым оказался перевал Химса – сложный для прохождения путь, который признан крайне опасным. Однако, несмотря на предупреждения и возражения МЧС Абхазии против этого туристического маршрута, он привлекает немалое число туристов. Так в 2021 году пришлось эвакуировать с Химсы три группы туристов. После этих случаев спасатели решили выйти с законодательной инициативой, позволяющей взимать с руководителей и участников туристических групп все затраченные на их спасение средства.Сотрудники МЧС помогали и тем, кому необходима была срочная медицинская помощь. Так жителя Гулрыпшского района, которому была нужна медпомощь, эвакуировали на вертолете с горы Куламба. Помогли и отшельнице-монахине, которая проживала в хижине в лесу в горных окрестностях Камана.При этом спасателям не удалось найти потерявшегося в горах Абхазии Владимира Ульянова.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20210809/gostey-Abkhazii-predupredili-ob-opasnosti-kupaniya-v-ozere-Ritsa-1033004419.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/V-Abkhazii-zakryvaetsya-kupalnyy-sezon-1033298254.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210824/Takie-obstoyatelstva-Bartsits-i-Smyr-o-merakh-po-povysheniyu-otvetstvennosti-turistov-1033087476.html
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мчс абхазии
В горах и на воде: как в МЧС Абхазии спасали людей
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Ежегодно сотрудники МЧС спасают десятки людей, которые тонут на воде или теряются в горах Абхазии. В этом году число инцидентов побило все рекорды.
О том, сколько человек утонуло в Абхазии и скольких удалось спасти, как искали и находили заблудившихся в горах, читайте в материале Sputnik.
Опасность на воде
Инциденты на воде в 2021 году в Абхазии происходили часто. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, таких показателей не было последние десять лет. При этом, сотрудниками МЧС и рядовыми гражданами удалось спасти 50 человек.
Но нередко инциденты на воде завершались трагически. Так в 2021 году утонуло 19 человек, из них четверо - жители Абхазии, а 15 – России. Тела 17 утонувших были обнаружены, а двоих до сих пор не смогли найти.
По словам начальника Госинспекции по маломерным судам Тенгиза Сабуа, в основном инциденты происходили в море, реже - в реках и озерах. В большинстве случаев люди тонули во время шторма, хотя купаться в непогоду категорически запрещено.
"В этом году большой наплыв отдыхающих. Часто туристы заходили в море в шторм. Так в Гагре женщина с тремя детьми хотела искупаться в море в шторм, но на пляже ее прогнали. Тогда она пошла купаться в реке. Она нырнула в реку, дети за ней нырнули. Одного удалось сразу вытащить, а двоих вместе с матерью течением унесло в море
. Еще одного ребенка удалось спасти, а третий ребенок задохнулся. Тело матери же до сих пор не найдено", – отметил Сабуа.
Больше всего людей утонуло в Гагрском районе – всего 11 человек. Причины – больше туристов, чаще происходят штормы, пляжи не подготовлены.
"Больше всего инциденты происходили в Гагрском районе. Там часто случается шторм. Люди, пренебрегая всем, заходят в море. В Гагрском районе утонуло 11 человек. В основном тонули мужчины. Многие заходили в море в пьяном состоянии. Средний возраст от 20 до 60 лет", – пояснил Тенгиз Сабуа.
Одна из главных причин несчастных случаев в море – отсутствие спасателей. Сам ГИМС имеет собственных представителей в Сухуме и Гагре. В других районах местные власти должны представлять своих спасателей.
"На каждом пляже, согласно нашим предписаниям, которые мы даем в начале купального сезона, должны быть спасатели. Но в этом году больше половины пляжей не были готовы. Поэтому было столько несчастных случаев. Если брать все пляжи по Абхазии, в Гагрском районе практически ни на одном пляже не было спасателей, хотя там больше всего туристов. Из наших предписаний было проигнорировано самое главное – установка буйков и выставление спасателей. Тоже самое по Гудауте. Получше ситуация была в Сухуме. На некоторых пляжах были соблюдены все нормы – были и спасатели, и буйки. Одним из образцовых пляжей стал "Золотое руно" в Очамчырском районе. Там все как положено. У них есть своя спасательная лодка. Они прислали нам двух спасателей, мы им все объяснили, хотя это люди опытные, не первый день имеют дело с морем. В целом в Очамчыре один из образцовых пляжей, где соблюдены все нормы для безопасного отдыха на море", – подчеркнул начальник ГИМС.
Спасенные в горах
Не реже сотрудникам МЧС приходится спасать людей и в горах.
3 ноября в МЧС прошло совещании по итогам девяти месяцев 2021 года.
С начала года в горах произошли 72 чрезвычайные ситуации, 37 человек спасены, обнаружены тела трех погибших, один человек пропал без вести.
Чаще всего спасателям приходится оказывать помощь туристам, которые выбирают сложные маршруты.
Непроходимым оказался перевал Химса – сложный для прохождения путь, который признан крайне опасным. Однако, несмотря на предупреждения и возражения МЧС Абхазии против этого туристического маршрута, он привлекает немалое число туристов.
Так в 2021 году пришлось эвакуировать
с Химсы три группы туристов. После этих случаев спасатели решили выйти с законодательной инициативой, позволяющей взимать с руководителей и участников туристических групп все затраченные на их спасение средства.
Сотрудники МЧС помогали и тем, кому необходима была срочная медицинская помощь. Так жителя
Гулрыпшского района, которому была нужна медпомощь, эвакуировали на вертолете с горы Куламба. Помогли и отшельнице-монахине, которая проживала в хижине в лесу в горных окрестностях Камана.
При этом спасателям не удалось найти потерявшегося в горах Абхазии Владимира Ульянова.