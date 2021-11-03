https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/v-gorakh-i-na-vode-kak-v-mchs-abkhazii-spasali-lyudey-1036178636.html

В горах и на воде: как в МЧС Абхазии спасали людей

В горах и на воде: как в МЧС Абхазии спасали людей

Ежегодно сотрудники МЧС спасают десятки людей, которые тонут на воде или теряются в горах Абхазии. В этом году число инцидентов побило все рекорды. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T18:15+0300

2021-11-03T18:15+0300

2021-11-03T17:53+0300

в абхазии

мчс абхазии

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О том, сколько человек утонуло в Абхазии и скольких удалось спасти, как искали и находили заблудившихся в горах, читайте в материале Sputnik.Опасность на водеИнциденты на воде в 2021 году в Абхазии происходили часто. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, таких показателей не было последние десять лет. При этом, сотрудниками МЧС и рядовыми гражданами удалось спасти 50 человек. Но нередко инциденты на воде завершались трагически. Так в 2021 году утонуло 19 человек, из них четверо - жители Абхазии, а 15 – России. Тела 17 утонувших были обнаружены, а двоих до сих пор не смогли найти.По словам начальника Госинспекции по маломерным судам Тенгиза Сабуа, в основном инциденты происходили в море, реже - в реках и озерах. В большинстве случаев люди тонули во время шторма, хотя купаться в непогоду категорически запрещено.Больше всего людей утонуло в Гагрском районе – всего 11 человек. Причины – больше туристов, чаще происходят штормы, пляжи не подготовлены."Больше всего инциденты происходили в Гагрском районе. Там часто случается шторм. Люди, пренебрегая всем, заходят в море. В Гагрском районе утонуло 11 человек. В основном тонули мужчины. Многие заходили в море в пьяном состоянии. Средний возраст от 20 до 60 лет", – пояснил Тенгиз Сабуа.Одна из главных причин несчастных случаев в море – отсутствие спасателей. Сам ГИМС имеет собственных представителей в Сухуме и Гагре. В других районах местные власти должны представлять своих спасателей."На каждом пляже, согласно нашим предписаниям, которые мы даем в начале купального сезона, должны быть спасатели. Но в этом году больше половины пляжей не были готовы. Поэтому было столько несчастных случаев. Если брать все пляжи по Абхазии, в Гагрском районе практически ни на одном пляже не было спасателей, хотя там больше всего туристов. Из наших предписаний было проигнорировано самое главное – установка буйков и выставление спасателей. Тоже самое по Гудауте. Получше ситуация была в Сухуме. На некоторых пляжах были соблюдены все нормы – были и спасатели, и буйки. Одним из образцовых пляжей стал "Золотое руно" в Очамчырском районе. Там все как положено. У них есть своя спасательная лодка. Они прислали нам двух спасателей, мы им все объяснили, хотя это люди опытные, не первый день имеют дело с морем. В целом в Очамчыре один из образцовых пляжей, где соблюдены все нормы для безопасного отдыха на море", – подчеркнул начальник ГИМС.Спасенные в горахНе реже сотрудникам МЧС приходится спасать людей и в горах. 3 ноября в МЧС прошло совещании по итогам девяти месяцев 2021 года.С начала года в горах произошли 72 чрезвычайные ситуации, 37 человек спасены, обнаружены тела трех погибших, один человек пропал без вести.Чаще всего спасателям приходится оказывать помощь туристам, которые выбирают сложные маршруты.Непроходимым оказался перевал Химса – сложный для прохождения путь, который признан крайне опасным. Однако, несмотря на предупреждения и возражения МЧС Абхазии против этого туристического маршрута, он привлекает немалое число туристов. Так в 2021 году пришлось эвакуировать с Химсы три группы туристов. После этих случаев спасатели решили выйти с законодательной инициативой, позволяющей взимать с руководителей и участников туристических групп все затраченные на их спасение средства.Сотрудники МЧС помогали и тем, кому необходима была срочная медицинская помощь. Так жителя Гулрыпшского района, которому была нужна медпомощь, эвакуировали на вертолете с горы Куламба. Помогли и отшельнице-монахине, которая проживала в хижине в лесу в горных окрестностях Камана.При этом спасателям не удалось найти потерявшегося в горах Абхазии Владимира Ульянова.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/V-Abkhazii-zakryvaetsya-kupalnyy-sezon-1033298254.html

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