https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/zasedanie-sessii-parlamenta-i-trebovaniya-oppozitsii-1036190394.html

Заседание сессии Парламента и требования оппозиции

Заседание сессии Парламента и требования оппозиции

В среду 3 ноября состоялось заседание сессии Парламента Абхазии. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T21:32+0300

2021-11-03T21:32+0300

2021-11-03T21:32+0300

в абхазии

видео

парламент абхазии

стрельба в сухуме 30 сентября

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036190885_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c4ae35c1997f2fba839d6eb41a935f1.png

По итогам сессии были приняты поправки в Закон "О республиканском бюджете Абхазии на 2021 год", утверждена смета Аппарата Уполномоченного по правам человека Абхазии на 2022 год, определена сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2022 году, увеличен бюджет Пенсионного фонда, а также ратифицировано "Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимном зачете за выслугу лет службы в таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации".После рассмотрения всех вопросов повестки заседания, спикер Парламента Валерий Кварчия заявил, что представители общественных, политических партий и ветераны Отечественной войны Абхазии хотят обсудить с депутатами последствия инцидента на набережной Сухума 30 сентября. К депутатам присоединились председатель "Аруаа" Тимур Гулия, председатель общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, общественный деятель, председатель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания, Председатель Совета старейшин села Адзюбжа Нугзар Кация и ветераны Отечественной войны народа Абхазии Зураб Кокая и Владимир Маан.Представители общественных и политических объединений, а также ветераны высказались об инциденте на набережной Сухума, а также о последующем восстановлении в должности главы МВД Дмитрия Дбар. После непродолжительного обсуждения ситуации с депутатами, все представители общественных, политических партий и ветераны удалились из зала заседания Парламента. Журналистов также попросили покинуть зал. Обсуждение продолжилось за закрытыми дверями.По итогам спикер Парламента направился к президенту.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, парламент абхазии, стрельба в сухуме 30 сентября, видео