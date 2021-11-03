https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/zasedanie-sessii-parlamenta-i-trebovaniya-oppozitsii-1036190394.html
Заседание сессии Парламента и требования оппозиции
Заседание сессии Парламента и требования оппозиции
В среду 3 ноября состоялось заседание сессии Парламента Абхазии. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T21:32+0300
2021-11-03T21:32+0300
2021-11-03T21:32+0300
в абхазии
видео
парламент абхазии
стрельба в сухуме 30 сентября
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По итогам сессии были приняты поправки в Закон "О республиканском бюджете Абхазии на 2021 год", утверждена смета Аппарата Уполномоченного по правам человека Абхазии на 2022 год, определена сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2022 году, увеличен бюджет Пенсионного фонда, а также ратифицировано "Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимном зачете за выслугу лет службы в таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации".После рассмотрения всех вопросов повестки заседания, спикер Парламента Валерий Кварчия заявил, что представители общественных, политических партий и ветераны Отечественной войны Абхазии хотят обсудить с депутатами последствия инцидента на набережной Сухума 30 сентября. К депутатам присоединились председатель "Аруаа" Тимур Гулия, председатель общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, общественный деятель, председатель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания, Председатель Совета старейшин села Адзюбжа Нугзар Кация и ветераны Отечественной войны народа Абхазии Зураб Кокая и Владимир Маан.Представители общественных и политических объединений, а также ветераны высказались об инциденте на набережной Сухума, а также о последующем восстановлении в должности главы МВД Дмитрия Дбар. После непродолжительного обсуждения ситуации с депутатами, все представители общественных, политических партий и ветераны удалились из зала заседания Парламента. Журналистов также попросили покинуть зал. Обсуждение продолжилось за закрытыми дверями.По итогам спикер Парламента направился к президенту.
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видео, парламент абхазии, стрельба в сухуме 30 сентября, видео
Заседание сессии Парламента и требования оппозиции
В среду 3 ноября состоялось заседание сессии Парламента Абхазии.
По итогам сессии были приняты поправки в Закон "О республиканском бюджете Абхазии на 2021 год", утверждена смета Аппарата Уполномоченного по правам человека Абхазии на 2022 год, определена сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2022 году, увеличен бюджет Пенсионного фонда, а также ратифицировано "Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимном зачете за выслугу лет службы в таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации".
После рассмотрения всех вопросов повестки заседания, спикер Парламента Валерий Кварчия заявил, что представители общественных, политических партий и ветераны Отечественной войны Абхазии хотят обсудить с депутатами последствия инцидента на набережной Сухума 30 сентября.
К депутатам присоединились председатель "Аруаа" Тимур Гулия, председатель общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, общественный деятель, председатель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания, Председатель Совета старейшин села Адзюбжа Нугзар Кация и ветераны Отечественной войны народа Абхазии Зураб Кокая и Владимир Маан.
Представители общественных и политических объединений, а также ветераны высказались об инциденте на набережной Сухума, а также о последующем восстановлении в должности главы МВД Дмитрия Дбар.
После непродолжительного обсуждения ситуации с депутатами, все представители общественных, политических партий и ветераны удалились из зала заседания Парламента. Журналистов также попросили покинуть зал. Обсуждение продолжилось за закрытыми дверями.
По итогам спикер Парламента направился к президенту.