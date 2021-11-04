https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-narodnogo-edinstva-1036193959.html

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства

День народного единства 4 ноября отмечается в России с середины нулевых годов как государственный праздник. 04.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

день народного единства

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем народного единства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Уважаемый Владимир Владимирович, примите искренние поздравления с Днем народного единства. Этот день является символом таких незыблемых ценностей, как любовь к Родине, единение народа, уважение к истории своей страны", – говорится в поздравительном адресе.Бжания отметил, что многонациональный и многоконфессиональный российский народ во все времена отличали мужественность, патриотизм и почитание ратных подвигов предков. "Сегодня, когда мир столкнулся с новыми вызовами, национальное единение особенно важно", – подчеркнул президент Абхазии. Кроме того, Бжания заверил, что в Абхазии высоко ценят достигнутый уровень межгосударственного абхазо-российского сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Аслан Бжания пожелал Владимиру Путину и всему народу Российской Федерации мира и процветания.

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день народного единства