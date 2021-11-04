https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/elkan-gvazava-stal-serebryanym-prizerom-pervenstva-rossii-po-tyazheloy-atletike-1036201099.html
Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике
Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике
В июне Элкан Гвазава стал чемпионом России по тяжелой атлетике среди юношей до 18 лет. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T17:25+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Спортсмен из Абхазии Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике, сообщает Госкомспорта Абхазии.Соревнования среди юношей и девушек от 15 до 20 лет проходят в Грозном с 1 по 10 ноября. В первенстве принимают участие более 400 спортсменов из разных регионов России.Элкан Гвазава стал вторым среди юниоров 15-18 лет с результатом в сумме двоеборья 259 килограммов (118 - рывок, 141 - толчок) в весовой категории до 61 килограмма.Абхзский спортсмен учится в Казанском училище олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.Гвазава тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210603/Elkan-Gvazava-ustanovil-rekord-i-stal-chempionom-Rossii-po-tyazheloy-atletike-1032553658.html
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спорт, новости, атлетика
Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике
17:25 04.11.2021 (обновлено: 17:34 04.11.2021)
В июне Элкан Гвазава стал чемпионом России по тяжелой атлетике среди юношей до 18 лет.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik.
Спортсмен из Абхазии Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Соревнования среди юношей и девушек от 15 до 20 лет проходят в Грозном с 1 по 10 ноября. В первенстве принимают участие более 400 спортсменов из разных регионов России.
Элкан Гвазава стал вторым среди юниоров 15-18 лет с результатом в сумме двоеборья 259 килограммов (118 - рывок, 141 - толчок) в весовой категории до 61 килограмма.
Абхзский спортсмен учится в Казанском училище олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.
Гвазава тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.