https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/elkan-gvazava-stal-serebryanym-prizerom-pervenstva-rossii-po-tyazheloy-atletike-1036201099.html

Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике

Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике

В июне Элкан Гвазава стал чемпионом России по тяжелой атлетике среди юношей до 18 лет. 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T17:25+0300

2021-11-04T17:25+0300

2021-11-04T17:34+0300

спорт

новости

атлетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036201174_0:148:2601:1611_1920x0_80_0_0_30b43fb2895ad43aaf54564b8277a9c1.jpg

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Спортсмен из Абхазии Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике, сообщает Госкомспорта Абхазии.Соревнования среди юношей и девушек от 15 до 20 лет проходят в Грозном с 1 по 10 ноября. В первенстве принимают участие более 400 спортсменов из разных регионов России.Элкан Гвазава стал вторым среди юниоров 15-18 лет с результатом в сумме двоеборья 259 килограммов (118 - рывок, 141 - толчок) в весовой категории до 61 килограмма.Абхзский спортсмен учится в Казанском училище олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.Гвазава тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210603/Elkan-Gvazava-ustanovil-rekord-i-stal-chempionom-Rossii-po-tyazheloy-atletike-1032553658.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, атлетика