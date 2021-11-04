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Глава ПМР: жители Приднестровья считают себя неотъемлемой частью России
Глава ПМР: жители Приднестровья считают себя неотъемлемой частью России
В России 4 ноября отмечают государственный праздник - День народного единства. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 ноя – sputnik. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил жителей республики с Днем народного единства, отметив, что Приднестровье считает себя неотъемлемой частью России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ПМР.Он уточнил, что праздник народного единства отмечается в Приднестровье с 2012 года и стал одним из полюбившихся. "Мы искренне разделяем радость побед России и горячо сопереживаем ее лишениям и утратам. Мы считаем себя ее неотъемлемой частью", –отметил приднестровский лидер.По его убеждению, присутствие России на берегах Днестра будет и впредь оставаться надежной защитой и опорой для всех приднестровцев.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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россия, день народного единства

Глава ПМР: жители Приднестровья считают себя неотъемлемой частью России

12:34 04.11.2021 (обновлено: 12:55 04.11.2021)
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Николаевич Красносельский
Вадим Николаевич Красносельский - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
В России 4 ноября отмечают государственный праздник - День народного единства.
СУХУМ, 4 ноя – sputnik. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил жителей республики с Днем народного единства, отметив, что Приднестровье считает себя неотъемлемой частью России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ПМР.

"Россия для каждого из нас – это не просто культурно-исторический феномен, это неотъемлемая часть нашей национальной идеи, подкрепленная результатами референдума 2006 года", – подчеркнул Красносельский.

Он уточнил, что праздник народного единства отмечается в Приднестровье с 2012 года и стал одним из полюбившихся. "Мы искренне разделяем радость побед России и горячо сопереживаем ее лишениям и утратам. Мы считаем себя ее неотъемлемой частью", –отметил приднестровский лидер.
По его убеждению, присутствие России на берегах Днестра будет и впредь оставаться надежной защитой и опорой для всех приднестровцев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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