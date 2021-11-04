https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/glava-pmr-zhiteli-pridnestrovya-schitayut-sebya-neotemlemoy-chastyu-rossii-1036195798.html

Глава ПМР: жители Приднестровья считают себя неотъемлемой частью России

Глава ПМР: жители Приднестровья считают себя неотъемлемой частью России

В России 4 ноября отмечают государственный праздник - День народного единства. 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T12:34+0300

2021-11-04T12:34+0300

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россия

день народного единства

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СУХУМ, 4 ноя – sputnik. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил жителей республики с Днем народного единства, отметив, что Приднестровье считает себя неотъемлемой частью России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ПМР.Он уточнил, что праздник народного единства отмечается в Приднестровье с 2012 года и стал одним из полюбившихся. "Мы искренне разделяем радость побед России и горячо сопереживаем ее лишениям и утратам. Мы считаем себя ее неотъемлемой частью", –отметил приднестровский лидер.По его убеждению, присутствие России на берегах Днестра будет и впредь оставаться надежной защитой и опорой для всех приднестровцев.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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россия, день народного единства