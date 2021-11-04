https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/odin-miting-dve-rezolyutsii-kak-proshla-aktsiya-protesta-v-sukhume-1036204104.html

Один митинг, две резолюции: как прошла акция протеста в Сухуме

Один митинг, две резолюции: как прошла акция протеста в Сухуме

Митинг ветеранов и оппозиции в Сухуме прошел в четверг, 4 ноября. 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T21:00+0300

2021-11-04T21:00+0300

2021-11-04T23:25+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

стрельба в сухуме 30 сентября

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Днем 4 ноября ветераны Отечественной войны народа Абхазии провели протестную акцию в Сухуме и потребовали отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар после конфликта с участием милиционеров, ветеранов из Адзюбжи и депутата Парламента.Президент принял делегацию протестующих, но переговоры не дали желаемых результатов. Организаторы митинга подготовили новую резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, на которой потребуют отставки президента, и разошлись.Поводом для волнений послужил инцидент 30 сентября, когда в центре Сухума у милиционеров произошел конфликт с ветеранами и депутатом Народного Собрания.Расследованием занялась Генпрокуратура, но протестующие посчитали, что следствие было необъективным.Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования. Во вторник, 2 ноября, после вердикта Генпрокуратуры о том, что в действиях министра нет состава преступления, президент Абхазии Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, но с наложением дисциплинарного взыскания.Уголовные дела заведены в отношении двух заместителей внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, стрельба в сухуме 30 сентября, видео