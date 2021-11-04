https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/salakaya-rasskazala-kak-proshel-turisticheskiy-sezon-dlya-tsentra-primatologii-v-sukhume---1036195590.html

Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме

Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме

О том, был ли популярным центр приматологии у туристов в этом сезоне, сколько посетителей было и куда будут направлены заработанные средства, в эфире радио... 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T19:34+0300

2021-11-04T19:34+0300

2021-11-04T19:34+0300

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Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме

По информации Салакая, в этом году Обезьяний питомник Сухума принял около 42 тысяч туристов. Однако этот показатель мог бы быть гораздо выше, сказала заведующая экскурсионным отделом НИИЭПиТ.Салакая назвала главным препятствием для посетителей центра автомобильную дорогу, по которой опасно подниматься."Большие, крупные туристические фирмы работать с нами не хотят. Туристов везут в Сухум, посещают набережную, Ботаничский сад, даже Каман, но только не наш объект. Мы ставим в известность многие структуры и просим оказать помощь. Нас это очень волнует, потому как хотим работать и совершенствоваться ", – сказала Салакая в эфире радио.У НИИЭПиТа богатая история, и Салакая уверена в необходимости популяризации этого института как в Абхазии, так и за ее пределами. В качестве одного из таких путей она видит создание собственного музея, где посетители смогли бы ознакомиться с достижениями учреждения, его прошлым и настоящим.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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