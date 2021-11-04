Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/salakaya-rasskazala-kak-proshel-turisticheskiy-sezon-dlya-tsentra-primatologii-v-sukhume---1036195590.html
Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме
Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме
О том, был ли популярным центр приматологии у туристов в этом сезоне, сколько посетителей было и куда будут направлены заработанные средства, в эфире радио... 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T19:34+0300
2021-11-04T19:34+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036195563_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_38515c3081019813b3c8a0852bb1c33b.jpg
Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме
Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме
По информации Салакая, в этом году Обезьяний питомник Сухума принял около 42 тысяч туристов. Однако этот показатель мог бы быть гораздо выше, сказала заведующая экскурсионным отделом НИИЭПиТ.Салакая назвала главным препятствием для посетителей центра автомобильную дорогу, по которой опасно подниматься."Большие, крупные туристические фирмы работать с нами не хотят. Туристов везут в Сухум, посещают набережную, Ботаничский сад, даже Каман, но только не наш объект. Мы ставим в известность многие структуры и просим оказать помощь. Нас это очень волнует, потому как хотим работать и совершенствоваться ", – сказала Салакая в эфире радио.У НИИЭПиТа богатая история, и Салакая уверена в необходимости популяризации этого института как в Абхазии, так и за ее пределами. В качестве одного из таких путей она видит создание собственного музея, где посетители смогли бы ознакомиться с достижениями учреждения, его прошлым и настоящим.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036195563_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_4e3670dab22db0ca5d8c85e8bf48a1f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме

19:34 04.11.2021
Радио
Салакая рассказала, как прошел туристический сезон для центра приматологии в Сухуме
О том, был ли популярным центр приматологии у туристов в этом сезоне, сколько посетителей было и куда будут направлены заработанные средства, в эфире радио Sputnik рассказала, заведующая экскурсионным отделом НИИЭПиТ Альдона Салакая.
По информации Салакая, в этом году Обезьяний питомник Сухума принял около 42 тысяч туристов. Однако этот показатель мог бы быть гораздо выше, сказала заведующая экскурсионным отделом НИИЭПиТ.
Салакая назвала главным препятствием для посетителей центра автомобильную дорогу, по которой опасно подниматься.
"Большие, крупные туристические фирмы работать с нами не хотят. Туристов везут в Сухум, посещают набережную, Ботаничский сад, даже Каман, но только не наш объект. Мы ставим в известность многие структуры и просим оказать помощь. Нас это очень волнует, потому как хотим работать и совершенствоваться ", – сказала Салакая в эфире радио.
У НИИЭПиТа богатая история, и Салакая уверена в необходимости популяризации этого института как в Абхазии, так и за ее пределами. В качестве одного из таких путей она видит создание собственного музея, где посетители смогли бы ознакомиться с достижениями учреждения, его прошлым и настоящим.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:40Народная дипломатия и диалог: Шамба о том, как выйти из политического кризиса
19:20Митинг оппозиции в Сухуме завершен, протестующие приняли новую резолюцию
19:15Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента людям
17:25Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике
16:32Стариков назвал причины обострения антироссийских провокаций на Украине
16:15Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 ноября
15:28Министр внутренних дел Дмитрий Дбар пришел в Администрацию президента
15:15Протестующие потребовали отставки главы МВД и отправили делегатов к президенту
14:57Серебрянский рассказал, какие органы страдают при постковидном синдроме
14:14Протестная акция ветеранов началась в Сухуме
13:50Ученые сообщили об одной из крупнейших за несколько лет магнитных бурь
13:10План по таможенным платежам за 10 месяцев выполнен на 138 процентов
12:34Глава ПМР: жители Приднестровья считают себя неотъемлемой частью России
11:37Хождение по мукам: опыт личного "знакомства" с COVID-19
10:36Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства
10:02Ревакцинация от COVID-19: зачем и когда ее делать
09:21Главная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундра
08:45Члены Общественной палаты инициируют поправки в закон о запрете абортов
ВчераТри пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераРяд антиковидных мер продлили в Краснодарском крае