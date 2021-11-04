https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/serebryanskiy-rasskazal-kakie-organy-stradayut-pri-postkovidnom-sindrome--1036193144.html
Серебрянский рассказал, какие органы страдают при постковидном синдроме
Серебрянский рассказал, какие органы страдают при постковидном синдроме
Доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал в эфире радио Sputnik о возможных постковидных осложнениях. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T14:57+0300
2021-11-04T14:57+0300
2021-11-04T14:57+0300
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Серебрянский
Серебрянский
После перенесенного COVID-19 у детей может возникать поражение систем внутренних органов и нервной системы. Как рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский, постковидный синдром на самом деле начинается в то время, когда человек еще болеет коронавирусной инфекцией."Раньше ковид протекал с нарушением обоняния. Иногда это нарушение продолжается и после завершения лечения. Сейчас он выбирает разные мишени. Постковидные осложнения ударяют по различным органам, таким как сердце, центральная нервная система, кишечная флора", - рассказал Юрий Серебрянский.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты коронавирус, аудио
Серебрянский рассказал, какие органы страдают при постковидном синдроме
Доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал в эфире радио Sputnik о возможных постковидных осложнениях.
После перенесенного COVID-19 у детей может возникать поражение систем внутренних органов и нервной системы. Как рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский, постковидный синдром на самом деле начинается в то время, когда человек еще болеет коронавирусной инфекцией.
"Раньше ковид протекал с нарушением обоняния. Иногда это нарушение продолжается и после завершения лечения. Сейчас он выбирает разные мишени. Постковидные осложнения ударяют по различным органам, таким как сердце, центральная нервная система, кишечная флора", - рассказал Юрий Серебрянский.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.