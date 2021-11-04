https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/starikov-nazval-prichiny-obostreniya-antirossiyskikh-provokatsiy-na-ukraine-1036200341.html

Стариков назвал причины обострения антироссийских провокаций на Украине

Стариков назвал причины обострения антироссийских провокаций на Украине

Украина начала новый раунд антироссийских провокаций, о полномасштабной войне речи не идет, но обострение обстановки устроит и украинскую сторону, и... 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T16:32+0300

2021-11-04T16:32+0300

2021-11-04T16:32+0300

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Стариков назвал причины обострения антироссийских провокаций на Украине Стариков назвал причины обострения антироссийских провокаций на Украине

Украина уже в который раз после приезда министра обороны США перешла в провокационное наступление, отметил эксперт, приведя в пример недавний обстрел территорий Донбасса с применением турецких беспилотников Bayraktar."Это означает очередной раунд провокаций, я думаю, что украинские власти не хотят сейчас полномасштабной войны, но их вполне устраивает обострение, которое произойдет или может произойти из-за их действий, соответственно, на эти провокационные действия нужно давать какой-то ответ, иначе провокаций станет все больше", – считает Стариков.Кроме того, по его словам, сейчас на Украине наблюдается оживление среди националистов и сторонников открытой войны с Россией."Здесь можно поступить несколькими способами, ранее я призывал ввести бесполетную зону на Донбассе, я и сейчас убежден, что это правильный шаг в сторону деэскалации. Если что-то летает, это что-то будет сбиваться. Сбить два-три летательных объекта – и все, тишина и спокойствие. С другой стороны, можно посылать какие-то сигналы, что, ребята, это может закончиться очень печально", - отметил Стариков.Кроме того, передвижение российских войск по российской территории – это абсолютная прерогатива России, "но в то же время таким образом можно всегда послать соседям сигнал", отметил эксперт."Фотографии, где находятся танки, дивизии, скопления войск - это вторично, первично – это сигнал, который отправляется из Москвы в Киев, и судя по реакции, этот сигнал получен. Ну а что касается Вашингтона, у него есть свои какие-то заинтересованности в этой ситуации", – отметил Стариков.В начале недели американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" – а именно в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.Акцент в публикации был сделан на якобы имеющиеся "активности российских войск на границе с Украиной".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию о российской военной технике у границ Украины "некачественным вбросом", отметив, что "речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Беларусью". Официальный представитель Кремля добавил, что передвижение российской военной техники на территории страны является исключительно делом Москвы.

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