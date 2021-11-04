https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-probleme-demografii-i-programme-zhilische-2021-2022-1036187160.html

Такие обстоятельства: Джинджолия о проблеме демографии и программе "Жилище 2021-2022"

Такие обстоятельства: Джинджолия о проблеме демографии и программе "Жилище 2021-2022"

О проблеме демографии в стране, законе "О демографической политике", а также о государственной программе "Жилище 2021-2022" в эфире радио Sputnik рассказал... 04.11.2021, Sputnik Абхазия

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радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Джиджолия о проблеме демографии и программе "Жилище 2021-2022" Такие обстоятельства: Джиджолия о проблеме демографии и программе "Жилище 2021-2022"

Уровень жизни населения – это главный вопрос, который позволяет семье спокойно планировать, строить будущее, когда стабильный заработок, растет количество успешных браков, а для этого в государстве должны быть меры поддержки семьи, сказал Джинджолия в беседе на радио.Говоря о законопроекте о демографической политике, который был принят только в первом чтении, депутат Парламента отметил, что пока идет работа по созданию большой программы, в которую включен комплексный подход поддержки семьи."Из закона должна вытекать, считаю это самым ценным, программа по поддержке семьи. Это касается и жилья, и здравоохранения, и пособий. Это все приняли, теперь программа в разработке. Написать можно все что угодно, но надо же решить из каких источников финансирование, откуда перекинуть средства, разрозненные усилия государства необходимо сложить", – отметил Джинджолия.Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Алхас Джинджолия сказал, как программа "Жилище 2021-2022" может повлиять на проблему демографии в стране.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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