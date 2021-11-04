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Ученые сообщили о начале одной из крупнейших за несколько лет магнитных бурь
Ученые сообщили о начале одной из крупнейших за несколько лет магнитных бурь
По прогнозам ученых нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее 2-3 суток. 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T13:50+0300
2021-11-04T13:51+0300
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. На Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитных бурь, нестабильность магнитного поля будет сохраняться еще не менее 2-3 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН)."На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", - говорится в сообщении.Согласно прогнозу ученых, нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее 2-3 суток, хотя повторное достижение текущих максимумов очень маловероятно.Магнитная буря должна завершиться не позднее 15 часов по московскому времени.Физики рассказали, что скорость солнечного ветра резко возросла с 400 до более чем 800 метров в секунду, а плотность межпланетной плазмы - почти в 100 раз.Причиной новой магнитной бури ученые называют солнечную вспышку уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшую два дня назад.До этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня, а именно, 12 мая в текущем году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года. Кроме того, на Земле сейчас регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Около полуночи зона сияний была почти над всем Скандинавским полуостровом.
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в мире, новости

Ученые сообщили о начале одной из крупнейших за несколько лет магнитных бурь

13:50 04.11.2021 (обновлено: 13:51 04.11.2021)
© AP Photo Rick BowmerСолнце встает над горой Худ в Портленде
Солнце встает над горой Худ в Портленде - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
© AP Photo Rick Bowmer
По прогнозам ученых нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее 2-3 суток.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. На Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитных бурь, нестабильность магнитного поля будет сохраняться еще не менее 2-3 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).
"На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", - говорится в сообщении.
Анжела Арчелия - Sputnik Абхазия, 1920, 12.09.2018
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Арчелия: влияния магнитной бури на организм можно избежать
12 сентября 2018, 18:35
Согласно прогнозу ученых, нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее 2-3 суток, хотя повторное достижение текущих максимумов очень маловероятно.
Магнитная буря должна завершиться не позднее 15 часов по московскому времени.
Физики рассказали, что скорость солнечного ветра резко возросла с 400 до более чем 800 метров в секунду, а плотность межпланетной плазмы - почти в 100 раз.
Причиной новой магнитной бури ученые называют солнечную вспышку уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшую два дня назад.
До этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня, а именно, 12 мая в текущем году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года.
Кроме того, на Земле сейчас регистрируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Около полуночи зона сияний была почти над всем Скандинавским полуостровом.
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