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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/v-abkhazii-zaregistrirovano-136-novykh-sluchaev-covid-19-i-dva-letalnykh-iskhoda-1036204932.html
В Абхазии зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19 и два летальных исхода
В Абхазии зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19 и два летальных исхода
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 462 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них, сообщает... 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T23:53+0300
2021-11-04T23:53+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 462 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Сухумской инфекционной больнице скончались две пациентки с COVID-19, обе были в возрасте 71 года.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 88 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 37, семь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 104 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 32258. Зарегистрировано 468 летальных случаев. Выздоровели 27068 человек.
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новости, коронавирус - 2021

В Абхазии зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19 и два летальных исхода

23:53 04.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19
В России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 462 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Сухумской инфекционной больнице скончались две пациентки с COVID-19, обе были в возрасте 71 года.
© Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2021
Covid-19 в Абхазии
© Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 88 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 37, семь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 104 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 32258. Зарегистрировано 468 летальных случаев. Выздоровели 27068 человек.
В Абхазии
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