https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/v-abkhazii-zaregistrirovano-136-novykh-sluchaev-covid-19-i-dva-letalnykh-iskhoda-1036204932.html

В Абхазии зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19 и два летальных исхода

В Абхазии зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19 и два летальных исхода

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 462 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них, сообщает... 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T23:53+0300

2021-11-04T23:53+0300

2021-11-04T23:53+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 462 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Сухумской инфекционной больнице скончались две пациентки с COVID-19, обе были в возрасте 71 года.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас 88 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 37, семь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 104 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 32258. Зарегистрировано 468 летальных случаев. Выздоровели 27068 человек.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, коронавирус - 2021