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Анатомия свалки: сбор и утилизация мусора в Абхазии
Анатомия свалки: сбор и утилизация мусора в Абхазии
Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии остаются острыми. Сегодня в Абхазии действуют пять санкционированных и несчетное множество стихийных... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
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Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии остаются острыми. Сегодня в Абхазии действуют пять санкционированных и несчетное множество стихийных свалок. Суммарная площадь санкционированных свалок в Абхазии составляет 170 гектаров. Это даже больше общей площади города Пицунда.Ежегодно официально на свалки выбрасывается более 450 тысяч кубометров мусора. Больше всего отходов производит столица Абхазии, где более 300 тысяч кубометров ТБО. При этом в Абхазии нет раздельного сбора мусора. Все отходы сбрасываются в один контейнер.В Абхазии мусор не перерабатывается. Около семи процентов складируется на грунте, и около 93 процентов зарывается в грунт.Перспективы решения проблемы туманны, несмотря на то, что в Гулрыпшском районе планируется строительство нового полигона, на базе которого будут сортировать мусор. Все органические отходы будут зарываться в землю, но вот о судьбе неразлагаемого мусора пока не известно, так как в республике нет завода по переработке пластика или бумаги. К тому же новый полигон рассчитывается только на Гулрыпшский район и город Сухум.
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Анатомия свалки: сбор и утилизация мусора в Абхазии

12:40 05.11.2021 (обновлено: 13:22 05.11.2021)
Сбор и утилизация мусора в Абхазии - Sputnik Абхазия
Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии остаются острыми. Сегодня в Абхазии действуют пять санкционированных и несчетное множество стихийных свалок. Суммарная площадь санкционированных свалок в Абхазии составляет 170 гектаров. Это даже больше общей площади города Пицунда.
Ежегодно официально на свалки выбрасывается более 450 тысяч кубометров мусора. Больше всего отходов производит столица Абхазии, где более 300 тысяч кубометров ТБО. При этом в Абхазии нет раздельного сбора мусора. Все отходы сбрасываются в один контейнер.
В Абхазии мусор не перерабатывается. Около семи процентов складируется на грунте, и около 93 процентов зарывается в грунт.
Перспективы решения проблемы туманны, несмотря на то, что в Гулрыпшском районе планируется строительство нового полигона, на базе которого будут сортировать мусор. Все органические отходы будут зарываться в землю, но вот о судьбе неразлагаемого мусора пока не известно, так как в республике нет завода по переработке пластика или бумаги. К тому же новый полигон рассчитывается только на Гулрыпшский район и город Сухум.
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