https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/bartsits-o-programme-vydachi-qr-kodov-v-abkhazii-provereno-v-rossii-rabotaet-1036213292.html

Барциц о программе выдачи QR-кодов в Абхазии: проверено в России, работает

Барциц о программе выдачи QR-кодов в Абхазии: проверено в России, работает

О платформе для выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации c QR- кодом, в эфире радио Sputniк рассказал гендиректор... 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T16:41+0300

2021-11-05T16:41+0300

2021-11-05T16:41+0300

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Новый Блок Новый Блок

В Минздраве Абхазии презентовали платформу для выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации c QR- кодом. Один из разработчиков платформы – сотовая компания "А-Мобайл". О том, как велась работа над этим проектом и каковы результаты этой работы, рассказал генеральный директор "А-Мобайла" Борис Барциц.По его словам, накануне во время тестирования платформы, смс с QR-кодами получили более 600 человек. В тот же день программу испытали в одном из торговых центров Сочи. По словам Бориса Барциц, все сработало. Подробности слушайте в аудиофайле.

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