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Барциц о программе выдачи QR-кодов в Абхазии: проверено в России, работает
Барциц о программе выдачи QR-кодов в Абхазии: проверено в России, работает
О платформе для выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации c QR- кодом, в эфире радио Sputniк рассказал гендиректор... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T16:41+0300
2021-11-05T16:41+0300
2021-11-05T16:41+0300
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В Минздраве Абхазии презентовали платформу для выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации c QR- кодом. Один из разработчиков платформы – сотовая компания "А-Мобайл". О том, как велась работа над этим проектом и каковы результаты этой работы, рассказал генеральный директор "А-Мобайла" Борис Барциц.По его словам, накануне во время тестирования платформы, смс с QR-кодами получили более 600 человек. В тот же день программу испытали в одном из торговых центров Сочи. По словам Бориса Барциц, все сработало. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио
Барциц о программе выдачи QR-кодов в Абхазии: проверено в России, работает
О платформе для выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации c QR- кодом, в эфире радио Sputniк рассказал гендиректор компании-разработчика платформы Борис Барциц.
В Минздраве Абхазии презентовали платформу для выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации c QR- кодом. Один из разработчиков платформы – сотовая компания "А-Мобайл". О том, как велась работа над этим проектом и каковы результаты этой работы, рассказал генеральный директор "А-Мобайла" Борис Барциц.
По его словам, накануне во время тестирования платформы, смс с QR-кодами получили более 600 человек. В тот же день программу испытали в одном из торговых центров Сочи. По словам Бориса Барциц, все сработало.
Подробности слушайте в аудиофайле.