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https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/elektrosnabzhenie-v-tsentre-sukhuma-vosstanovleno--1036207096.html
Электроснабжение в центре Сухума восстановлено
Электроснабжение в центре Сухума восстановлено
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Электроснабжение в центре Сухума восстановлено, света не было больше часа утром в пятницу, 5 ноября. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Электроснабжение в центре Сухума восстановлено, света не было больше часа утром в пятницу, 5 ноября.Как сообщил начальник СУЭС Тимур Джинджолия, причиной отключения света стали ремонтные работы.Обесточены были центр города и район телевидения. Также с вечера 4 ноября электричества не было в районе Маяка.
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Электроснабжение в центре Сухума восстановлено

11:34 05.11.2021 (обновлено: 11:44 05.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукЭлектропровода
Электропровода - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Электроснабжение в центре Сухума восстановлено, света не было больше часа утром в пятницу, 5 ноября.
Как сообщил начальник СУЭС Тимур Джинджолия, причиной отключения света стали ремонтные работы.
Обесточены были центр города и район телевидения. Также с вечера 4 ноября электричества не было в районе Маяка.
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