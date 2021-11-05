https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/elektrosnabzhenie-v-tsentre-sukhuma-vosstanovleno--1036207096.html

Электроснабжение в центре Сухума восстановлено

Электроснабжение в центре Сухума восстановлено

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Электроснабжение в центре Сухума восстановлено, света не было больше часа утром в пятницу, 5 ноября. 05.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Электроснабжение в центре Сухума восстановлено, света не было больше часа утром в пятницу, 5 ноября.Как сообщил начальник СУЭС Тимур Джинджолия, причиной отключения света стали ремонтные работы.Обесточены были центр города и район телевидения. Также с вечера 4 ноября электричества не было в районе Маяка.

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии