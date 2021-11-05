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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/esche-120-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-odin-patsient-skonchalsya-1036217652.html
Еще 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии, один пациент скончался
Еще 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии, один пациент скончался
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился у 120 человек из протестированных 534 за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T23:37+0300
2021-11-05T23:41+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился у 120 человек из протестированных 534 за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб. В российском военном госпитале умерла женщина 1946 года рождения.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 88 пациентов, в тяжелом состоянии 45 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 13 человек в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 35, семь из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 103 пациента, состояние 12 человек расценивается как тяжелое.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день - 32378 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27170 человек.
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новости, коронавирус - 2021

Еще 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии, один пациент скончался

23:37 05.11.2021 (обновлено: 23:41 05.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАптечка
Аптечка - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился у 120 человек из протестированных 534 за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб.
В российском военном госпитале умерла женщина 1946 года рождения.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 88 пациентов, в тяжелом состоянии 45 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 13 человек в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 35, семь из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 103 пациента, состояние 12 человек расценивается как тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день - 32378 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27170 человек.
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