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Эсме Джениа присвоено звание заслуженной артистки Абхазии
Эсме Джениа присвоено звание заслуженной артистки Абхазии
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении Эсме Джениа почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия"... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении Эсме Джениа почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия", сообщает Министерство культуры республики.Почетное звание присвоено Джениа за ее вклад в развитие музыкального искусства Абхазии.Эсма Джениа – музыковед, более пяти лет является художественным руководителем Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба.
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Эсме Джениа присвоено звание заслуженной артистки Абхазии

18:40 05.11.2021 (обновлено: 20:52 05.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукЭсма Джениа
Эсма Джениа - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении Эсме Джениа почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия", сообщает Министерство культуры республики.
Почетное звание присвоено Джениа за ее вклад в развитие музыкального искусства Абхазии.
Эсма Джениа – музыковед, более пяти лет является художественным руководителем Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба.
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