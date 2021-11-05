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Эсме Джениа присвоено звание заслуженной артистки Абхазии
Эсме Джениа присвоено звание заслуженной артистки Абхазии
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении Эсме Джениа почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия"... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T18:40+0300
2021-11-05T18:40+0300
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении Эсме Джениа почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия", сообщает Министерство культуры республики.Почетное звание присвоено Джениа за ее вклад в развитие музыкального искусства Абхазии.Эсма Джениа – музыковед, более пяти лет является художественным руководителем Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210422/Festival-folklornoy-pesni-Raida-v-Gosudarstvennoy-filarmonii--1032273909.html
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культура, новости
Эсме Джениа присвоено звание заслуженной артистки Абхазии
18:40 05.11.2021 (обновлено: 20:52 05.11.2021)
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении Эсме Джениа почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия", сообщает Министерство культуры республики.
Почетное звание присвоено Джениа за ее вклад в развитие музыкального искусства Абхазии.
Эсма Джениа – музыковед, более пяти лет является художественным руководителем Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба.