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Хинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа
Хинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал, как важен был для театра гастрольный тур по России. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T15:56+0300
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Хинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа
Хинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа
Пять городов России за одиннадцать дней посетил РУСДРАМ во время гастролей, где сыграл семь спектаклей. С творчеством труппы из Абхазии познакомились зрители Саранска, Тамбова, Ярославля, Иванова и Твери. "Это очень большая гастрольная программа. Мы опасались, что произойдут непредвиденные изменения, связанные с эпидемиологической ситуацией. Но, слава богу, все из запланированного состоялось. Во время гастролей соединились несколько фестивалей, проектов. В Саранске мы выступали в рамках Международного фестиваля "Соотечественники". Мы сыграли "Кьоджинские перепалки". Спектакль был единогласно признан членами экспертного совета и по оценкам зрителей лучшим. В Тамбове в рамках проекта "Театральный проезд", который реализует театр и город, мы сыграли тот же спектакль. Там был просто сумасшедший успех. Затем мы отправились в Ярославль на Международный фестиваль русских зарубежных театров. На спектакль "Солярис" были самые высокие продажи, а билеты были не дешевые. Спектакль прошел на очень высоком уровне. Это самое большое счастье за весь период гастролей, потому что я больше всего боялся именно за этот спектакль, так как он новый и еще не сыгран достаточное количество раз, и вообще сложный спектакль. Потом уже были Тверь и Иваново - это программа "Большие гастроли", – рассказал Хинтба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио

Хинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа

15:56 05.11.2021 (обновлено: 16:06 05.11.2021)
Радио
Хинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал, как важен был для театра гастрольный тур по России.
Пять городов России за одиннадцать дней посетил РУСДРАМ во время гастролей, где сыграл семь спектаклей. С творчеством труппы из Абхазии познакомились зрители Саранска, Тамбова, Ярославля, Иванова и Твери.
"Это очень большая гастрольная программа. Мы опасались, что произойдут непредвиденные изменения, связанные с эпидемиологической ситуацией. Но, слава богу, все из запланированного состоялось. Во время гастролей соединились несколько фестивалей, проектов. В Саранске мы выступали в рамках Международного фестиваля "Соотечественники". Мы сыграли "Кьоджинские перепалки". Спектакль был единогласно признан членами экспертного совета и по оценкам зрителей лучшим. В Тамбове в рамках проекта "Театральный проезд", который реализует театр и город, мы сыграли тот же спектакль. Там был просто сумасшедший успех. Затем мы отправились в Ярославль на Международный фестиваль русских зарубежных театров. На спектакль "Солярис" были самые высокие продажи, а билеты были не дешевые. Спектакль прошел на очень высоком уровне. Это самое большое счастье за весь период гастролей, потому что я больше всего боялся именно за этот спектакль, так как он новый и еще не сыгран достаточное количество раз, и вообще сложный спектакль. Потом уже были Тверь и Иваново - это программа "Большие гастроли", – рассказал Хинтба.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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