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Медвенский о форуме "Память победителей": не допустим, чтобы на нашу Победу лили грязь
Медвенский о форуме "Память победителей": не допустим, чтобы на нашу Победу лили грязь
Замдиректора Музея Боевой Славы Абхазии Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал о своем участии в Международном форуме "Память победителей" в... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T13:10+0300
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В Сербии сегодня завершился Международный форум "Память победителей" для координаторов шествия Бессмертного полка в странах ближнего и дальнего зарубежья. Абхазию на этом форуме представил историк, заместитель директора Государственного музея Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба Николай Медвенский. "Была демонстрация документального фильма "Демократический фашизм" режиссера Татьяны Борщ о том, как государства НАТО все больше окружают Россию серией своих баз, и о Кавказе в том числе шла речь. Была пленарка о роли и значении СМИ в отражении исторических событий, когда говорили о том, что в некоторых странах ветераны Великой Отечественной войны были приравнены к людям, которые были на стороне Вермахта. Это кощунство. Это все равно, что приравнять Мэри Авидзба к Генриху Гимлеру. Так, к сожалению, многие действуют. Говорили о том, что все больше и больше акцент смещается. Не отрицая вклада стран-союзниц антигитлеровской коалиции, идет перетягивание одеяла", – рассказал Медвенский. Он назвал прошедший форум хорошей возможностью перенять позитивный опыт, взаимным дружеским обогащением. "Мы знаем, что сейчас предпринимается большая атака на Великую Победу. К сожалению, вопрос истории переводят в политическую плоскость. Мы знаем, кто это делает и почему. Будем противостоять, будем бороться. Не дай бог, чтобы на нашу Победу попытались лить грязь. Если там пройдет, то и здесь может пройти. Поэтому не допустим", – подчеркнул Медвенский.
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Медвенский о форуме "Память победителей": не допустим, чтобы на нашу Победу лили грязь
13:10 05.11.2021 (обновлено: 13:21 05.11.2021)
Замдиректора Музея Боевой Славы Абхазии Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал о своем участии в Международном форуме "Память победителей" в Сербии.
В Сербии сегодня завершился Международный форум "Память победителей" для координаторов шествия Бессмертного полка в странах ближнего и дальнего зарубежья. Абхазию на этом форуме представил историк, заместитель директора Государственного музея Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба Николай Медвенский.
"Была демонстрация документального фильма "Демократический фашизм" режиссера Татьяны Борщ о том, как государства НАТО все больше окружают Россию серией своих баз, и о Кавказе в том числе шла речь. Была пленарка о роли и значении СМИ в отражении исторических событий, когда говорили о том, что в некоторых странах ветераны Великой Отечественной войны были приравнены к людям, которые были на стороне Вермахта. Это кощунство. Это все равно, что приравнять Мэри Авидзба к Генриху Гимлеру. Так, к сожалению, многие действуют. Говорили о том, что все больше и больше акцент смещается. Не отрицая вклада стран-союзниц антигитлеровской коалиции, идет перетягивание одеяла", – рассказал Медвенский.
Он назвал прошедший форум хорошей возможностью перенять позитивный опыт, взаимным дружеским обогащением.
"Мы знаем, что сейчас предпринимается большая атака на Великую Победу. К сожалению, вопрос истории переводят в политическую плоскость. Мы знаем, кто это делает и почему. Будем противостоять, будем бороться. Не дай бог, чтобы на нашу Победу попытались лить грязь. Если там пройдет, то и здесь может пройти. Поэтому не допустим", – подчеркнул Медвенский.