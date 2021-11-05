https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/militsiya-zaderzhala-zhitelya-gagry-kotoryy-vyekhal-na-mashine-na-naberezhnuyu-1036218022.html

Задержан житель Гагры, выехавший на машине на набережную

Задержан житель Гагры, выехавший на машине на набережную

Мужчине вынесли административное наказание в виде 15 суток ареста. 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T23:56+0300

2021-11-05T23:56+0300

2021-11-06T00:31+0300

в абхазии

новости

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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Сотрудники Гагрского управления внутренних дел задержали жителя Гагрского района, который на своем авто выехал на территорию старейшей достопримечательности Абхазии - Гагрской колоннады, а затем спустился по пешеходной лестнице.Нарушителем оказался Гиви Кварацхелия, 1978 года рождения, он действовал умышленно, демонстративно нарушая общественный порядок и создавая опасность для граждан, отмечается в сообщении.Кварацхелия был доставлен в наркологический диспансер, но пройти медицинскую экспертизу на выявление запрещенных веществ не согласился.Материал по факту нарушения статьи 45 КоАП "Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а равно отказ от прохождения медицинского освидетельствования" был направлен в суд Гагрского района, где в пятницу 5 ноября мужчине избрали меру административного взыскания – 15 суток ареста.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости