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Задержан житель Гагры, выехавший на машине на набережную
Задержан житель Гагры, выехавший на машине на набережную
Мужчине вынесли административное наказание в виде 15 суток ареста. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T23:56+0300
2021-11-06T00:31+0300
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Сотрудники Гагрского управления внутренних дел задержали жителя Гагрского района, который на своем авто выехал на территорию старейшей достопримечательности Абхазии - Гагрской колоннады, а затем спустился по пешеходной лестнице.Нарушителем оказался Гиви Кварацхелия, 1978 года рождения, он действовал умышленно, демонстративно нарушая общественный порядок и создавая опасность для граждан, отмечается в сообщении.Кварацхелия был доставлен в наркологический диспансер, но пройти медицинскую экспертизу на выявление запрещенных веществ не согласился.Материал по факту нарушения статьи 45 КоАП "Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а равно отказ от прохождения медицинского освидетельствования" был направлен в суд Гагрского района, где в пятницу 5 ноября мужчине избрали меру административного взыскания – 15 суток ареста.
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Задержан житель Гагры, выехавший на машине на набережную

23:56 05.11.2021 (обновлено: 00:31 06.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина УВД Гагрского района
Машина УВД Гагрского района - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мужчине вынесли административное наказание в виде 15 суток ареста.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Сотрудники Гагрского управления внутренних дел задержали жителя Гагрского района, который на своем авто выехал на территорию старейшей достопримечательности Абхазии - Гагрской колоннады, а затем спустился по пешеходной лестнице.
Нарушителем оказался Гиви Кварацхелия, 1978 года рождения, он действовал умышленно, демонстративно нарушая общественный порядок и создавая опасность для граждан, отмечается в сообщении.
Кварацхелия был доставлен в наркологический диспансер, но пройти медицинскую экспертизу на выявление запрещенных веществ не согласился.
Материал по факту нарушения статьи 45 КоАП "Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а равно отказ от прохождения медицинского освидетельствования" был направлен в суд Гагрского района, где в пятницу 5 ноября мужчине избрали меру административного взыскания – 15 суток ареста.
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