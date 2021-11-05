Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/minzdrav-abkhazii-predstavil-programmu-vydachi-qr-kodov-1036210299.html
Минздрав Абхазии представил программу выдачи QR-кодов для вакцинированных
Минздрав Абхазии представил программу выдачи QR-кодов для вакцинированных
Программа была разработана мобильным оператором "А-Мобаил" на безвозмездной основе. Для создания QR-кодов был модернизирован сайт Минздрава, изменен домен и... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T14:07+0300
2021-11-05T14:26+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/05/1036208709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b93f01c4ec58c4a731f5f917914e3f7e.jpg
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство здравоохранения Абхазии представило программу выдачи QR-кодов для вакцинированных в республике.По словам министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба, люди, которые привились вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" будут получать от Минздрава смс-оповещение с логином и паролем.Полученные логин и пароль нужно будет ввести в "личном кабинете" на сайте Минздрава. В "кабинете" будут указаны данные о дате вакцинации и медучреждении, в котором она была произведена. Там же можно скачать QR-код для того, чтобы в дальнейшем его распечатать или просто использовать в электронном формате. В электронной версии кода зашифрована информация об уникальном номере сертификата о вакцинации и есть ссылка на страницу Минздрава, в которой отображены все данные.QR-коды выдаются на основе базы вакцинированных людей, составленной Минздравом Абхазии. Рассылать коды начали 4 ноября и, по словам гендиректора "А-Мобаил" Бориса Барциц, логины и пароли уже были разосланы около 850 людям."В базе данных, которая есть сейчас у Минздрава, не все необходимые данные были записаны, чтобы был сформирован код – где-то не указаны даты рождения, не до конца введены данные паспортов, поэтому идет работа параллельно по формированию базы данных. Мы работаем над тем, чтобы ускорить процесс, чтобы сократить время от прививки до получения сертификата. Сейчас этот срок составляет около 10 дней", – объяснил он.Если человек сделал вакцину, у него есть подтверждающая справка, но пароль так и не пришел, необходимо заполнить специальную форму на сайте Минздрава. В ней нужно указать фамилию, имя и отчество, контактный телефон, приложить первую и вторую страницу паспорта и бумажный сертификат о вакцинации. По словам Барциц, эта информация попадет специалистам Минздрава, которые ее затем обработают."Компания не имеет прямого доступа к данным, которые есть в Минздраве. Наша задача была – автоматизировать доступ, создать сайт. Все данные хранятся в базе Минздрава. Сам новый сайт расположен на серверах агентства правительственной связи, то есть соблюдается закон о защите данных", – добавил он.Барциц отметил, что граждане, которые не смогут самостоятельно разобраться в схеме получения QR-кода, могут обратиться в офисы "А-Мобаил", где сотрудники окажут им помощь и при необходимости бесплатно распечатают код.Срок действие QR-кода – один год. Однако, как отметил Барциц, при ухудшении эпидситуации в стране Минздрав оставляет за собой право сократить срок его действия.По словам Эдуарда Бутба, официального договора с Россией о признании QR-кода, выданного в Абхазии, нет, но в местах, где его требуют, он принимается."Мы будем прорабатывать все вопросы по поводу кодов. Дальше люди поедут по миру, посмотрим, какие будут сложности. По факту возникновения сложностей мы будем их решать", – сказал он.Борис Барциц добавил, что вскоре компания будет работать над созданием сертификата недавно переболевшего коронавирусом человека.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/05/1036208709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02a31b3b184ccdbb3230524792024206.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, вакцинация от covid-19 в абхазии

Минздрав Абхазии представил программу выдачи QR-кодов для вакцинированных

14:07 05.11.2021 (обновлено: 14:26 05.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация платформы QR-кодов в минздраве
Презентация платформы QR-кодов в минздраве - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Программа была разработана мобильным оператором "А-Мобаил" на безвозмездной основе. Для создания QR-кодов был модернизирован сайт Минздрава, изменен домен и добавлен "личный кабинет".
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство здравоохранения Абхазии представило программу выдачи QR-кодов для вакцинированных в республике.
По словам министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба, люди, которые привились вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" будут получать от Минздрава смс-оповещение с логином и паролем.
Полученные логин и пароль нужно будет ввести в "личном кабинете" на сайте Минздрава. В "кабинете" будут указаны данные о дате вакцинации и медучреждении, в котором она была произведена. Там же можно скачать QR-код для того, чтобы в дальнейшем его распечатать или просто использовать в электронном формате. В электронной версии кода зашифрована информация об уникальном номере сертификата о вакцинации и есть ссылка на страницу Минздрава, в которой отображены все данные.
© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация платформы QR-кодов в минздраве
Презентация платформы QR-кодов в минздраве - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
Презентация платформы QR-кодов в минздраве
© Sputnik / Томас Тхайцук
QR-коды выдаются на основе базы вакцинированных людей, составленной Минздравом Абхазии. Рассылать коды начали 4 ноября и, по словам гендиректора "А-Мобаил" Бориса Барциц, логины и пароли уже были разосланы около 850 людям.
"В базе данных, которая есть сейчас у Минздрава, не все необходимые данные были записаны, чтобы был сформирован код – где-то не указаны даты рождения, не до конца введены данные паспортов, поэтому идет работа параллельно по формированию базы данных. Мы работаем над тем, чтобы ускорить процесс, чтобы сократить время от прививки до получения сертификата. Сейчас этот срок составляет около 10 дней", – объяснил он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация платформы QR-кодов в минздраве
Презентация платформы QR-кодов в минздраве - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
Презентация платформы QR-кодов в минздраве
© Sputnik / Томас Тхайцук
Если человек сделал вакцину, у него есть подтверждающая справка, но пароль так и не пришел, необходимо заполнить специальную форму на сайте Минздрава. В ней нужно указать фамилию, имя и отчество, контактный телефон, приложить первую и вторую страницу паспорта и бумажный сертификат о вакцинации. По словам Барциц, эта информация попадет специалистам Минздрава, которые ее затем обработают.
"Компания не имеет прямого доступа к данным, которые есть в Минздраве. Наша задача была – автоматизировать доступ, создать сайт. Все данные хранятся в базе Минздрава. Сам новый сайт расположен на серверах агентства правительственной связи, то есть соблюдается закон о защите данных", – добавил он.
Барциц отметил, что граждане, которые не смогут самостоятельно разобраться в схеме получения QR-кода, могут обратиться в офисы "А-Мобаил", где сотрудники окажут им помощь и при необходимости бесплатно распечатают код.
© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация платформы QR-кодов в минздраве
Презентация платформы QR-кодов в минздраве - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
Презентация платформы QR-кодов в минздраве
© Sputnik / Томас Тхайцук
Срок действие QR-кода – один год. Однако, как отметил Барциц, при ухудшении эпидситуации в стране Минздрав оставляет за собой право сократить срок его действия.
По словам Эдуарда Бутба, официального договора с Россией о признании QR-кода, выданного в Абхазии, нет, но в местах, где его требуют, он принимается.
"Мы будем прорабатывать все вопросы по поводу кодов. Дальше люди поедут по миру, посмотрим, какие будут сложности. По факту возникновения сложностей мы будем их решать", – сказал он.
Борис Барциц добавил, что вскоре компания будет работать над созданием сертификата недавно переболевшего коронавирусом человека.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:41Барциц о программе выдачи QR-кодов в Абхазии: проверено в России, работает
16:35Прогноз погоды в Абхазии на выходные 6 и 7 ноября
15:56Хинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа
15:33Преступный закон: почему нужно вносить поправки в закон о запрете абортов
14:45Абхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре
14:38Врач: большинство привитых при заражении COVID-19 болеют бессимптомно
14:07Минздрав Абхазии представил программу выдачи QR-кодов для вакцинированных
13:48"Возвращение" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь
13:20Снова первые и лучшие: ABBA отправляется в бесконечный вояж
13:10Медвенский о форуме "Память победителей": не допустим, чтобы на нашу Победу лили грязь
12:22Тело мужчины обнаружили у подножия скал в Акармаре
11:34Электроснабжение в центре Сухума восстановлено
11:20Центральная часть Сухума осталась без электричества
10:57Минобороны России создало резерв сил для помощи регионам в борьбе с COVID-19
10:51Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии
10:01В СУЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения на Маяке
09:23Пентагон взбунтовался против Байдена: на кону — ядерная война
08:45Эксперт Роспотребнадзора сочла низким риск заражения COVID-19 от привитого
ВчераВ Абхазии зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19 и два летальных исхода
ВчераВалерий Авидзба призвал "не подливать керосин" в ситуацию с ветеранами