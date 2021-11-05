https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/minzdrav-abkhazii-predstavil-programmu-vydachi-qr-kodov-1036210299.html

Минздрав Абхазии представил программу выдачи QR-кодов для вакцинированных

Минздрав Абхазии представил программу выдачи QR-кодов для вакцинированных

Программа была разработана мобильным оператором "А-Мобаил" на безвозмездной основе. Для создания QR-кодов был модернизирован сайт Минздрава, изменен домен и... 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T14:07+0300

2021-11-05T14:07+0300

2021-11-05T14:26+0300

в абхазии

новости

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство здравоохранения Абхазии представило программу выдачи QR-кодов для вакцинированных в республике.По словам министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба, люди, которые привились вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" будут получать от Минздрава смс-оповещение с логином и паролем.Полученные логин и пароль нужно будет ввести в "личном кабинете" на сайте Минздрава. В "кабинете" будут указаны данные о дате вакцинации и медучреждении, в котором она была произведена. Там же можно скачать QR-код для того, чтобы в дальнейшем его распечатать или просто использовать в электронном формате. В электронной версии кода зашифрована информация об уникальном номере сертификата о вакцинации и есть ссылка на страницу Минздрава, в которой отображены все данные.QR-коды выдаются на основе базы вакцинированных людей, составленной Минздравом Абхазии. Рассылать коды начали 4 ноября и, по словам гендиректора "А-Мобаил" Бориса Барциц, логины и пароли уже были разосланы около 850 людям."В базе данных, которая есть сейчас у Минздрава, не все необходимые данные были записаны, чтобы был сформирован код – где-то не указаны даты рождения, не до конца введены данные паспортов, поэтому идет работа параллельно по формированию базы данных. Мы работаем над тем, чтобы ускорить процесс, чтобы сократить время от прививки до получения сертификата. Сейчас этот срок составляет около 10 дней", – объяснил он.Если человек сделал вакцину, у него есть подтверждающая справка, но пароль так и не пришел, необходимо заполнить специальную форму на сайте Минздрава. В ней нужно указать фамилию, имя и отчество, контактный телефон, приложить первую и вторую страницу паспорта и бумажный сертификат о вакцинации. По словам Барциц, эта информация попадет специалистам Минздрава, которые ее затем обработают."Компания не имеет прямого доступа к данным, которые есть в Минздраве. Наша задача была – автоматизировать доступ, создать сайт. Все данные хранятся в базе Минздрава. Сам новый сайт расположен на серверах агентства правительственной связи, то есть соблюдается закон о защите данных", – добавил он.Барциц отметил, что граждане, которые не смогут самостоятельно разобраться в схеме получения QR-кода, могут обратиться в офисы "А-Мобаил", где сотрудники окажут им помощь и при необходимости бесплатно распечатают код.Срок действие QR-кода – один год. Однако, как отметил Барциц, при ухудшении эпидситуации в стране Минздрав оставляет за собой право сократить срок его действия.По словам Эдуарда Бутба, официального договора с Россией о признании QR-кода, выданного в Абхазии, нет, но в местах, где его требуют, он принимается."Мы будем прорабатывать все вопросы по поводу кодов. Дальше люди поедут по миру, посмотрим, какие будут сложности. По факту возникновения сложностей мы будем их решать", – сказал он.Борис Барциц добавил, что вскоре компания будет работать над созданием сертификата недавно переболевшего коронавирусом человека.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, вакцинация от covid-19 в абхазии