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Певица из Абхазии Ана Агрба выступила на шоу "Голос"
Певица из Абхазии Ана Агрба выступила на шоу "Голос"
Ана Агрба выступила на слепых прослушиваниях, после чего у нее есть право сражаться за первое место в команде одного из наставников. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T23:23+0300
2021-11-06T00:35+0300
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Певица из Абхазии Ана Агрба выступила на музыкальном шоу "Голос" на Первом канале.В визитке Ана рассказала, что, когда ей было три года, ее крестный отец принес запись концерта Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. Тогда она и решила стать артисткой."Я мечтаю писать песни, и чтобы они меняли чью-то жизнь, делали ее лучше", – сказала она.На слепых прослушиваниях девушка спела песню "День опять погас" певицы Анжелики Варум, к ней повернулся наставник Леонид Агутин, в команде которого она и продолжит борьбу за первое место."Это песня сложнейшая, но вы справились", – сказал Агутин.Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что, если бы судьи не подвернулись, то он пошел бы по залу "с криками позорники"."Потому что мы видели, какая ты патологически красивая, а на сцене ты расцветаешь в десятки раз. Ты пошла сложным путем, и это оказалось оправданным. Я очень рад, что ты здесь", – сказал он.В прямом эфире на своей странице в Facebook певица рассказала о процессе отбора в шоу."Для меня большой шаг, что я оказалась на этой сцене, прошла все кастинги. Кастингов было несколько. На первом этапе происходил отбор анкет, в анкете – видео- аудиозапись, фото, рассказ о себе, их отправляется тысячи. Отобранных по анкете приглашают на очный кастинг, где исполняются две песни: сольно и под аккомпанемент. Это должна быть песня на русском и песня на английском. Слушают максимум минуту- полторы, за день успевают прослушать около 800 человек, таких дней было четыре", – рассказала она.По ее словам, на слепые прослушивания в новом сезоне набрали 136 человек. Каждый участник должен был предоставить свой репертуарный список из 10 русских и зарубежных песен, из них для слепых прослушиваний выбирается одна. Для Аны выбрали песню на русском языке.По словам Аны, съемки для программы проходят по 12 часов, снимают номера с первого дубля."Голос" — развлекательное вокальное шоу талантов на "Первом канале", это российская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире с 5 октября 2012 года.
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Певица из Абхазии Ана Агрба выступила на шоу "Голос"

23:23 05.11.2021 (обновлено: 00:35 06.11.2021)
CC0 / / Микрофон на сцене
Микрофон на сцене - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
CC0 / /
Ана Агрба выступила на слепых прослушиваниях, после чего у нее есть право сражаться за первое место в команде одного из наставников.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Певица из Абхазии Ана Агрба выступила на музыкальном шоу "Голос" на Первом канале.
В визитке Ана рассказала, что, когда ей было три года, ее крестный отец принес запись концерта Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. Тогда она и решила стать артисткой.
"Я мечтаю писать песни, и чтобы они меняли чью-то жизнь, делали ее лучше", – сказала она.
На слепых прослушиваниях девушка спела песню "День опять погас" певицы Анжелики Варум, к ней повернулся наставник Леонид Агутин, в команде которого она и продолжит борьбу за первое место.
"Это песня сложнейшая, но вы справились", – сказал Агутин.
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что, если бы судьи не подвернулись, то он пошел бы по залу "с криками позорники".
"Потому что мы видели, какая ты патологически красивая, а на сцене ты расцветаешь в десятки раз. Ты пошла сложным путем, и это оказалось оправданным. Я очень рад, что ты здесь", – сказал он.
В прямом эфире на своей странице в Facebook певица рассказала о процессе отбора в шоу.
"Для меня большой шаг, что я оказалась на этой сцене, прошла все кастинги. Кастингов было несколько. На первом этапе происходил отбор анкет, в анкете – видео- аудиозапись, фото, рассказ о себе, их отправляется тысячи. Отобранных по анкете приглашают на очный кастинг, где исполняются две песни: сольно и под аккомпанемент. Это должна быть песня на русском и песня на английском. Слушают максимум минуту- полторы, за день успевают прослушать около 800 человек, таких дней было четыре", – рассказала она.
По ее словам, на слепые прослушивания в новом сезоне набрали 136 человек. Каждый участник должен был предоставить свой репертуарный список из 10 русских и зарубежных песен, из них для слепых прослушиваний выбирается одна. Для Аны выбрали песню на русском языке.

"Русский язык имеет свои вокальные особенности, и на нем петь сложнее, чем на английском, французском. С западным репертуаром проще. Еще одна сложность была в том, что я выходила после артиста, обладателя премии "Золотая маска", но к нему не повернулись. И мне было страшнее, я понимала, что все может случиться", – призналась она.

По словам Аны, съемки для программы проходят по 12 часов, снимают номера с первого дубля.
"Голос" — развлекательное вокальное шоу талантов на "Первом канале", это российская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире с 5 октября 2012 года.
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