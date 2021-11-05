https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/takie-obstoyatelstva-daurov-i-avidzba-ob-effektivnosti-zemlepolzovaniya-v-abkhazii---1036200621.html

Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии

Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров и заведующий отделом землепользования и землеустройства Сухумского района Даур Авидзба в эфире... 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T10:51+0300

2021-11-05T10:51+0300

2021-11-05T11:11+0300

радио

такие обстоятельства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036200885_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_12a3ad454dec62d8a81bd2c185ed4591.jpg

Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии

На заседании Кабмина Абхазии президент Аслан Бжания заявил, что арендаторы земель и недвижимости должны выполнять условия, которые прописаны в договорах, в противном случае договоры с ними будут расторгнуты.По словам заведующего отделом землепользования и землеустройства, в Сухумском районе неиспользуемых территорий много, в том числе и приусадебных участков, при этом мало кто платит налоги.Бывший заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров в беседе на радио отметил, что прежде чем говорить об использовании земли, необходимо знать, каковы на сегодняшний день земельные запасы у страны."Первым этапом нужно провести инвентаризацию и определить категории, чтобы знать, подо что можно использовать тот или иной участок земли", – сказал Дауров.По мнению Авидзба, не всегда правильно менять назначение земли. Необходимо расставить приоритеты по развитию экономики Абхазии и рационально использовать земли, распределить, что можно задействовать под строительство гостиницы, а что под сады, отметил заведующий отделом землепользования и землеустройства Сухумского района.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио