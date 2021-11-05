https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/takie-obstoyatelstva-daurov-i-avidzba-ob-effektivnosti-zemlepolzovaniya-v-abkhazii---1036200621.html
Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии
Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии
Бывший заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров и заведующий отделом землепользования и землеустройства Сухумского района Даур Авидзба в эфире... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T10:51+0300
2021-11-05T10:51+0300
2021-11-05T11:11+0300
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такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии
Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии
На заседании Кабмина Абхазии президент Аслан Бжания заявил, что арендаторы земель и недвижимости должны выполнять условия, которые прописаны в договорах, в противном случае договоры с ними будут расторгнуты.По словам заведующего отделом землепользования и землеустройства, в Сухумском районе неиспользуемых территорий много, в том числе и приусадебных участков, при этом мало кто платит налоги.Бывший заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров в беседе на радио отметил, что прежде чем говорить об использовании земли, необходимо знать, каковы на сегодняшний день земельные запасы у страны."Первым этапом нужно провести инвентаризацию и определить категории, чтобы знать, подо что можно использовать тот или иной участок земли", – сказал Дауров.По мнению Авидзба, не всегда правильно менять назначение земли. Необходимо расставить приоритеты по развитию экономики Абхазии и рационально использовать земли, распределить, что можно задействовать под строительство гостиницы, а что под сады, отметил заведующий отделом землепользования и землеустройства Сухумского района.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Дауров и Авидзба об эффективности землепользования в Абхазии
10:51 05.11.2021 (обновлено: 11:11 05.11.2021)
Бывший заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров и заведующий отделом землепользования и землеустройства Сухумского района Даур Авидзба в эфире радио Sputnik поделились своим мнением о проблеме эффективного использования земли в Абхазии.
На заседании Кабмина Абхазии президент Аслан Бжания заявил, что арендаторы земель и недвижимости должны выполнять условия, которые прописаны в договорах, в противном случае договоры с ними будут расторгнуты.
По словам заведующего отделом землепользования и землеустройства, в Сухумском районе неиспользуемых территорий много, в том числе и приусадебных участков, при этом мало кто платит налоги.
Бывший заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров в беседе на радио отметил, что прежде чем говорить об использовании земли, необходимо знать, каковы на сегодняшний день земельные запасы у страны.
"Первым этапом нужно провести инвентаризацию и определить категории, чтобы знать, подо что можно использовать тот или иной участок земли", – сказал Дауров.
По мнению Авидзба, не всегда правильно менять назначение земли. Необходимо расставить приоритеты по развитию экономики Абхазии и рационально использовать земли, распределить, что можно задействовать под строительство гостиницы, а что под сады, отметил заведующий отделом землепользования и землеустройства Сухумского района.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.