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Тело мужчины обнаружили у подножия скал в Акармаре
Тело мужчины обнаружили у подножия скал в Акармаре
В четверг днем в пожарно-спасательную часть Ткуарчала поступил сигнал об обнаружении тела человека. 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T12:22+0300
2021-11-05T12:22+0300
2021-11-05T12:27+0300
в абхазии
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Тело гражданина Абхазии было обнаружено в поселке Акармара у подножия одной из окрестных скал, сообщает МЧС Абхазии.Отмечается, что это мужчина, 1961 года рождения, смерть его наступила не мене полутора недель назад. По предварительной версии, мужчина погиб, сорвавшись со скалы. Спасатели передали тело родственникам погибшего. По факту произошедшего ведется следствие.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, мчс абхазии
Тело мужчины обнаружили у подножия скал в Акармаре
12:22 05.11.2021 (обновлено: 12:27 05.11.2021)
В четверг днем в пожарно-спасательную часть Ткуарчала поступил сигнал об обнаружении тела человека.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik.
Тело гражданина Абхазии было обнаружено в поселке Акармара у подножия одной из окрестных скал, сообщает
МЧС Абхазии.
Отмечается, что это мужчина, 1961 года рождения, смерть его наступила не мене полутора недель назад. По предварительной версии, мужчина погиб, сорвавшись со скалы.
Спасатели передали тело родственникам погибшего. По факту произошедшего ведется следствие.