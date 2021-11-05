https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/telo-muzhchiny-obnaruzhili-u-podnozhiya-skal-v-akarmare-1036208576.html

Тело мужчины обнаружили у подножия скал в Акармаре

Тело мужчины обнаружили у подножия скал в Акармаре

В четверг днем в пожарно-спасательную часть Ткуарчала поступил сигнал об обнаружении тела человека. 05.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Тело гражданина Абхазии было обнаружено в поселке Акармара у подножия одной из окрестных скал, сообщает МЧС Абхазии.Отмечается, что это мужчина, 1961 года рождения, смерть его наступила не мене полутора недель назад. По предварительной версии, мужчина погиб, сорвавшись со скалы. Спасатели передали тело родственникам погибшего. По факту произошедшего ведется следствие.

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происшествия, новости, мчс абхазии