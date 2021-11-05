https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/uchenye-nashli-sposob-zaschity-ot-tyazheloy-formy-covid-19-1036216388.html
Ученые нашли способ защиты от тяжелой формы COVID-19
Ученые нашли способ защиты от тяжелой формы COVID-19
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Международная группа ученых выяснила, что ведение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T20:20+0300
2021-11-05T20:20+0300
2021-11-05T20:46+0300
в мире
новости
коронавирус - 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/17/1031510468_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_f3b88441da9d0ac2a64cab8e2b15ccdb.jpg
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Международная группа ученых выяснила, что ведение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее выздороветь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.В результате 12 клинических испытаний ученые выяснили, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, подавить воспаление и ускорить восстановление организма.В рамках одного из исследований, проведенного в Ухане, оказалось, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо."Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления", – рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.В публикации отмечается, что внутривенное введение вещества оправдано, так как один грамм витамина C содержится в 20 апельсинах. Кроме того, оказалось, что у 70-80 процентов пациентов отмечался его дефицит в плазме крови.Другой соавтор исследования доктор Марсела Вискайчипи из Имперского колледжа в Лондоне подчеркнула важность проверки уровня этого микронутриента в каждой больнице для решения о назначении дозировки и оптимизации лечения.По данным ученых, уколы с витамином C позволили втрое снизить риск тяжелого течения COVID-19, что дало возможность сократить время лечения и освободить коечный фонд больниц.В то же время исследователи подчеркнули, панацея при лечения от коронавируса не найдена, и необходимо провести более масштабное изучение. Также авторы призвали не использовать витамин C для профилактики COVID-19, а вместо этого принимать витамин D.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210922/Statisticheski-dostovernyy-fakt-naydena-prichina-tyazhelogo-techeniya-COVID-19-1033257418.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/17/1031510468_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_b47c24f506fbe4164cb98c5e304859fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, коронавирус - 2021
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik.
Международная группа ученых выяснила, что ведение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее выздороветь. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на The Telegraph.
В результате 12 клинических испытаний ученые выяснили, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, подавить воспаление и ускорить восстановление организма.
В рамках одного из исследований, проведенного в Ухане, оказалось, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо.
"Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления", – рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.
В публикации отмечается, что внутривенное введение вещества оправдано, так как один грамм витамина C содержится в 20 апельсинах. Кроме того, оказалось, что у 70-80 процентов пациентов отмечался его дефицит в плазме крови.
Другой соавтор исследования доктор Марсела Вискайчипи из Имперского колледжа в Лондоне подчеркнула важность проверки уровня этого микронутриента в каждой больнице для решения о назначении дозировки и оптимизации лечения.
По данным ученых, уколы с витамином C позволили втрое снизить риск тяжелого течения COVID-19, что дало возможность сократить время лечения и освободить коечный фонд больниц.
В то же время исследователи подчеркнули, панацея при лечения от коронавируса не найдена, и необходимо провести более масштабное изучение. Также авторы призвали не использовать витамин C для профилактики COVID-19, а вместо этого принимать витамин D.