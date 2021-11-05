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Ученые нашли способ защиты от тяжелой формы COVID-19
Ученые нашли способ защиты от тяжелой формы COVID-19
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Международная группа ученых выяснила, что ведение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T20:20+0300
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Международная группа ученых выяснила, что ведение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее выздороветь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.В результате 12 клинических испытаний ученые выяснили, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, подавить воспаление и ускорить восстановление организма.В рамках одного из исследований, проведенного в Ухане, оказалось, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо."Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления", – рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.В публикации отмечается, что внутривенное введение вещества оправдано, так как один грамм витамина C содержится в 20 апельсинах. Кроме того, оказалось, что у 70-80 процентов пациентов отмечался его дефицит в плазме крови.Другой соавтор исследования доктор Марсела Вискайчипи из Имперского колледжа в Лондоне подчеркнула важность проверки уровня этого микронутриента в каждой больнице для решения о назначении дозировки и оптимизации лечения.По данным ученых, уколы с витамином C позволили втрое снизить риск тяжелого течения COVID-19, что дало возможность сократить время лечения и освободить коечный фонд больниц.В то же время исследователи подчеркнули, панацея при лечения от коронавируса не найдена, и необходимо провести более масштабное изучение. Также авторы призвали не использовать витамин C для профилактики COVID-19, а вместо этого принимать витамин D.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210922/Statisticheski-dostovernyy-fakt-naydena-prichina-tyazhelogo-techeniya-COVID-19-1033257418.html
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Ученые нашли способ защиты от тяжелой формы COVID-19

20:20 05.11.2021 (обновлено: 20:46 05.11.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
Госпиталь для больных COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Международная группа ученых выяснила, что ведение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее выздороветь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.
В результате 12 клинических испытаний ученые выяснили, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, подавить воспаление и ускорить восстановление организма.
В рамках одного из исследований, проведенного в Ухане, оказалось, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо.
"Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления", – рассказала соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.
В публикации отмечается, что внутривенное введение вещества оправдано, так как один грамм витамина C содержится в 20 апельсинах. Кроме того, оказалось, что у 70-80 процентов пациентов отмечался его дефицит в плазме крови.
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Другой соавтор исследования доктор Марсела Вискайчипи из Имперского колледжа в Лондоне подчеркнула важность проверки уровня этого микронутриента в каждой больнице для решения о назначении дозировки и оптимизации лечения.
По данным ученых, уколы с витамином C позволили втрое снизить риск тяжелого течения COVID-19, что дало возможность сократить время лечения и освободить коечный фонд больниц.
В то же время исследователи подчеркнули, панацея при лечения от коронавируса не найдена, и необходимо провести более масштабное изучение. Также авторы призвали не использовать витамин C для профилактики COVID-19, а вместо этого принимать витамин D.
В Абхазии
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