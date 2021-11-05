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В СУЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения на Маяке
В СУЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения на Маяке
Накануне район Маяка остался без света из-за повреждения на столичной подстанции "Сухум-2". 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T10:01+0300
2021-11-05T10:01+0300
2021-11-05T10:17+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Энергоснабжение в районе Маяка будет восстановлено в течение двух с половиной часов с момента начала работ, сообщает администрация Сухума со ссылкой на СУЭС.Часть подстанций, расположенных на Маяке, остались без напряжения вечером 4 ноября в связи с повреждением на подстанции "Сухум-2". Из-за сложности подъезда к месту аварии энергетики не смогли ночью ее устранить. С утра 5 ноября ремонтные бригады выехали на место. По словам начальника СУЭС Тимур Джинджолия, ориентировочное время восстановления электричества в районе оценивается в два с половиной часа.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
В СУЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения на Маяке
10:01 05.11.2021 (обновлено: 10:17 05.11.2021)
Накануне район Маяка остался без света из-за повреждения на столичной подстанции "Сухум-2".
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik.
Энергоснабжение в районе Маяка будет восстановлено в течение двух с половиной часов с момента начала работ, сообщает
администрация Сухума со ссылкой на СУЭС.
Часть подстанций, расположенных на Маяке, остались без напряжения вечером 4 ноября в связи с повреждением на подстанции "Сухум-2".
Из-за сложности подъезда к месту аварии энергетики не смогли ночью ее устранить. С утра 5 ноября ремонтные бригады выехали на место.
По словам начальника СУЭС Тимур Джинджолия, ориентировочное время восстановления электричества в районе оценивается в два с половиной часа.