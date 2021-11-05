https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/v-sues-rasskazali-kogda-budet-vosstanovleno-energosnabzhenie-na-mayake-1036206002.html

В СУЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения на Маяке

В СУЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения на Маяке

Накануне район Маяка остался без света из-за повреждения на столичной подстанции "Сухум-2". 05.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Энергоснабжение в районе Маяка будет восстановлено в течение двух с половиной часов с момента начала работ, сообщает администрация Сухума со ссылкой на СУЭС.Часть подстанций, расположенных на Маяке, остались без напряжения вечером 4 ноября в связи с повреждением на подстанции "Сухум-2". Из-за сложности подъезда к месту аварии энергетики не смогли ночью ее устранить. С утра 5 ноября ремонтные бригады выехали на место. По словам начальника СУЭС Тимур Джинджолия, ориентировочное время восстановления электричества в районе оценивается в два с половиной часа.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии