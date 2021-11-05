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В СУЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения на Маяке
В СУЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения на Маяке
Накануне район Маяка остался без света из-за повреждения на столичной подстанции "Сухум-2". 05.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Энергоснабжение в районе Маяка будет восстановлено в течение двух с половиной часов с момента начала работ, сообщает администрация Сухума со ссылкой на СУЭС.Часть подстанций, расположенных на Маяке, остались без напряжения вечером 4 ноября в связи с повреждением на подстанции "Сухум-2". Из-за сложности подъезда к месту аварии энергетики не смогли ночью ее устранить. С утра 5 ноября ремонтные бригады выехали на место. По словам начальника СУЭС Тимур Джинджолия, ориентировочное время восстановления электричества в районе оценивается в два с половиной часа.
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

В СУЭС рассказали о восстановлении энергоснабжения на Маяке

10:01 05.11.2021 (обновлено: 10:17 05.11.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ Адыгее построена первая в регионе солнечная электростанция
В Адыгее построена первая в регионе солнечная электростанция - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Накануне район Маяка остался без света из-за повреждения на столичной подстанции "Сухум-2".
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Энергоснабжение в районе Маяка будет восстановлено в течение двух с половиной часов с момента начала работ, сообщает администрация Сухума со ссылкой на СУЭС.
Часть подстанций, расположенных на Маяке, остались без напряжения вечером 4 ноября в связи с повреждением на подстанции "Сухум-2".
Из-за сложности подъезда к месту аварии энергетики не смогли ночью ее устранить. С утра 5 ноября ремонтные бригады выехали на место.
По словам начальника СУЭС Тимур Джинджолия, ориентировочное время восстановления электричества в районе оценивается в два с половиной часа.
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