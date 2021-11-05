https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/vozvraschenie-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1036210081.html

"Возвращение" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

"Возвращение" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

Согласно данным МВД Абхазии, в октябре 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выписали 6954 протокола за различные нарушения ПДД, что на 150 меньше показателей... 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T13:48+0300

2021-11-05T13:48+0300

2021-11-05T14:31+0300

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Минувший октябрь выдался спокойнее в плане выявленных случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Если в сентябре инспекторы подвергли штрафным санкциям 439 человек, то месяц спустя это число составило 380.SputnikБессменный лидер нашей статистики Гагра и ее район в этот раз все же уступили Сухуму, которому удалось "отвоевать" первую строчку спустя несколько месяцев отставания. Более того, Гагра в октябре даже не попала в тройку "призеров" и заняла четвертую строчку вслед за столицей, Гудаутой и Очамчырой.Сухум в октябре "набрал" 90 протоколов за езду подшофе, Гудаута – 79, а Очамчыра – 72. В Гагре на "радары" сотрудников Госавтоинспекции попали 68 подвыпивших автолюбителей.Меньше всего протоколов за это нарушение выписали в Ткуарчалском районе – восемь и на один больше в Галском, что делает эти города и районы страны наиболее "трезвыми".Отрадно отметить, что по истечении пяти месяцев, когда в "пьяные" сводки попадали несовершеннолетние автолюбители, в октябре таковых не оказалось. Самому молодому нарушителю в прошлом месяце было 18 лет, а самому старшему 71 год – он на два года старше своего сентябрьского "предшественника".Больше всего штрафов за "пьянку" получили водители в возрасте от 30 до 35 лет – их в октябре было 72 человека, "серебро" досталось тем, кому от 35 до 40 лет – 69 автомобилистов, а "бронза" ушла тем, кому за 50 – всего 62 человека в минувшем месяце.Меньше всех нарушали автолюбители в возрасте от 18 до 20, которых было всего двое в октябре.Помимо 376 мужчин, в списке любителей опрокинуть бокальчик "горячительного" и сесть за руль своего транспорта оказались четыре представительницы прекрасной половины человечества. Ими оказались женщины в возрасте от 34 до 46 лет из Сухума, Гагры и Татарстана.Наибольшее количество штрафов за езду в нетрезвом состоянии блюстители правопорядка на дорогах Абхазии выписали 15 октября – 23 протокола, минимальная отметка была установлена 4 и 11 октября, когда протокол "счастья" получили по два человека.

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