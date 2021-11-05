https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/zapret-abortov-zhizn-ili-smert-1036213233.html

Запрет абортов: жизнь или смерть

Запрет абортов: жизнь или смерть

Закон, запрещающий аборты, был принят в Абхазии депутатами Парламента в 2016 году. Однако спустя пять лет в обществе заговорили о необходимости внесения в... 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T17:47+0300

2021-11-05T17:47+0300

2021-11-05T17:47+0300

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Закон, запрещающий аборты, был принят в Абхазии депутатами Парламента в 2016 году. Однако спустя пять лет в обществе заговорили о необходимости внесения в закон поправок."В докладе уполномоченного по правам человека мы об этом говорим, о необходимости внесения поправок, разрешение аборта по медицинским и социальным показаниям. И мы надеемся, что Парламент обязательно к этому вопросу вернется. Мы считаем, что это нарушает права женщин, это угрожает безопасности женщины в случае, если есть угроза для жизни. Я думаю, что депутаты Парламента, видя дискуссии, которые есть в обществе, уже понимают необходимость вернуться к вопросу", – отметила в эфире радио Sputnik уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл.По ее мнению, для повышения рождаемости в Абхазии нужны не запреты, а помощь молодым семьям. С ней согласна и мать четверых детей Елиза Елерджия.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео, рождаемость, демография, аборты