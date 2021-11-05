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Запрет абортов: жизнь или смерть
Запрет абортов: жизнь или смерть
Закон, запрещающий аборты, был принят в Абхазии депутатами Парламента в 2016 году. Однако спустя пять лет в обществе заговорили о необходимости внесения в... 05.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-05T17:47+0300
2021-11-05T17:47+0300
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Закон, запрещающий аборты, был принят в Абхазии депутатами Парламента в 2016 году. Однако спустя пять лет в обществе заговорили о необходимости внесения в закон поправок."В докладе уполномоченного по правам человека мы об этом говорим, о необходимости внесения поправок, разрешение аборта по медицинским и социальным показаниям. И мы надеемся, что Парламент обязательно к этому вопросу вернется. Мы считаем, что это нарушает права женщин, это угрожает безопасности женщины в случае, если есть угроза для жизни. Я думаю, что депутаты Парламента, видя дискуссии, которые есть в обществе, уже понимают необходимость вернуться к вопросу", – отметила в эфире радио Sputnik уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл.По ее мнению, для повышения рождаемости в Абхазии нужны не запреты, а помощь молодым семьям. С ней согласна и мать четверых детей Елиза Елерджия.
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видео, мультимедиа, видео, рождаемость, демография, аборты

Запрет абортов: жизнь или смерть

17:47 05.11.2021
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Закон, запрещающий аборты, был принят в Абхазии депутатами Парламента в 2016 году. Однако спустя пять лет в обществе заговорили о необходимости внесения в закон поправок.
"В докладе уполномоченного по правам человека мы об этом говорим, о необходимости внесения поправок, разрешение аборта по медицинским и социальным показаниям. И мы надеемся, что Парламент обязательно к этому вопросу вернется. Мы считаем, что это нарушает права женщин, это угрожает безопасности женщины в случае, если есть угроза для жизни. Я думаю, что депутаты Парламента, видя дискуссии, которые есть в обществе, уже понимают необходимость вернуться к вопросу", – отметила в эфире радио Sputnik уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл.
По ее мнению, для повышения рождаемости в Абхазии нужны не запреты, а помощь молодым семьям. С ней согласна и мать четверых детей Елиза Елерджия.
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