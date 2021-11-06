https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/bolee-70-novykh-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii-1036225242.html

Более 70 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

Более 70 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32454 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27170... 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T23:57+0300

2021-11-06T23:57+0300

2021-11-07T00:06+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 76 человек из 284 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 30, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 107 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия