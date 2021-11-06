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Более 70 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии
Более 70 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32454 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27170... 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T23:57+0300
2021-11-06T23:57+0300
2021-11-07T00:06+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 76 человек из 284 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 30, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 107 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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абхазия
Более 70 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии
23:57 06.11.2021 (обновлено: 00:06 07.11.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32454 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27170 человек.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 76 человек из 284 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 30, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 107 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.