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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/bolee-70-novykh-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii-1036225242.html
Более 70 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии
Более 70 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32454 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27170... 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T23:57+0300
2021-11-07T00:06+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 76 человек из 284 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 30, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 107 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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Более 70 новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

23:57 06.11.2021 (обновлено: 00:06 07.11.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 32454 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27170 человек.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 76 человек из 284 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 30, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 107 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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