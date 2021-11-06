https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/bzhaniya-pozdravil-abkhazskoe-televidenie-s-dnem-osnovaniya-1036218849.html

Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания

Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания

6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского государственного телевидения. 06.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

аслан бжания

агтрк

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил Ирину Агрба и коллектив АГТРК по случаю Дня основания Абхазского телевидения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Первый эфир Абхазского гостелевидения состоялся 6 ноября 1978 года. Президент отметил, что работа на телевидении и радио требует творческого подхода, особенно в эпоху интернета, когда "аудитории необходимо предлагать интересный и содержательный контент". "Отрадно, что Абхазская государственная телерадиокомпания расширяет сетку вещания, совершенствует эфир. Коллектив АГТРК представляет собой сплав опыта и молодости. Бок о бок с настоящими профессионалами своего дела, работают молодые люди, выбравшие телевидение и радио своим призванием", - добавил глава государства. 6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20181106/govorit-i-pokazyvaet--abxazskomu-televideniyu-40-let-1025525180.html

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культура, аслан бжания, агтрк