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Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания
Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского государственного телевидения. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T10:20+0300
2021-11-06T10:20+0300
2021-11-06T13:16+0300
в абхазии
культура
аслан бжания
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил Ирину Агрба и коллектив АГТРК по случаю Дня основания Абхазского телевидения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Первый эфир Абхазского гостелевидения состоялся 6 ноября 1978 года. Президент отметил, что работа на телевидении и радио требует творческого подхода, особенно в эпоху интернета, когда "аудитории необходимо предлагать интересный и содержательный контент". "Отрадно, что Абхазская государственная телерадиокомпания расширяет сетку вещания, совершенствует эфир. Коллектив АГТРК представляет собой сплав опыта и молодости. Бок о бок с настоящими профессионалами своего дела, работают молодые люди, выбравшие телевидение и радио своим призванием", - добавил глава государства. 6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20181106/govorit-i-pokazyvaet--abxazskomu-televideniyu-40-let-1025525180.html
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культура, аслан бжания, агтрк
Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания
10:20 06.11.2021 (обновлено: 13:16 06.11.2021)
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского государственного телевидения.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил Ирину Агрба и коллектив АГТРК по случаю Дня основания Абхазского телевидения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Первый эфир Абхазского гостелевидения состоялся 6 ноября 1978 года.
Значимость этого события невозможно переоценить. Оно стало одной из важнейших движущих сил национально-освободительного движения народа Абхазии в борьбе за справедливость. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 годов работники АГТРК, проявляя храбрость и стойкость, продолжали работать. Именно благодаря их отваге, у нас есть хроника тех страшных событий, а мировое сообщество узнало правду о бесчеловечных действиях грузинских националистов.
Аслан Бжания
Президент Абхазии
Президент отметил, что работа на телевидении и радио требует творческого подхода, особенно в эпоху интернета, когда "аудитории необходимо предлагать интересный и содержательный контент".
"Отрадно, что Абхазская государственная телерадиокомпания расширяет сетку вещания, совершенствует эфир. Коллектив АГТРК представляет собой сплав опыта и молодости. Бок о бок с настоящими профессионалами своего дела, работают молодые люди, выбравшие телевидение и радио своим призванием", - добавил глава государства.
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. На телеэкранах появилась заставка с видом Сухума. С этого дня началось становление Абхазского телевидения.