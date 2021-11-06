Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/gorsobranie-sukhuma-otklonilo-predlozhenie-o-povyshenie-tarifa-na-proezd-v-trolleybuse-1036224249.html
Горсобрание Сухума отклонило предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе
Горсобрание Сухума отклонило предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе
Все 14 депутатов, участвовавших в заседании Собрания, единогласно проголосовали против повышения тарифа за проезд в троллейбусе. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T18:35+0300
2021-11-06T18:41+0300
в абхазии
общественный транспорт
администрация города сухум
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/05/1032354068_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_955dc3af3359fa3096f85dd3989eba3e.jpg
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Депутаты городского собрания Сухума отклонили предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе, они рассмотрят вопрос повторно после получения дополнительной информации от Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной Администрации. Об этом сообщается на сайте горсобрания. Как отметил на собрании депутат Давид Чхеидзе, несмотря на то, что стоимость проезда не соответствует затратам, а троллейбусное управление испытывает финансовые затруднения, необходимо решить ряд вопросов, в том числе и касающихся расписания движения транспорта.Он также отметил, что троллейбусное управление не представило достаточно веские обоснования для повышения тарифа. Главный специалист Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной администрации Инал Джанба рассказал, что вопрос о возможном увеличении тарифа прорабатывался в Департаменте экономического развития администрации, изучался пассажиропоток, были созданы документы о доходах и расходах.Предлагается повысить плату за проезд до десяти рублей, по мнению Джанба, такой тариф вполне обоснован.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210809/Vsled-za-toplivom-podorozhayut-li-perevozki-v-obschestvennom-transporte-Sukhuma-1033006647.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/05/1032354068_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_2e09e95b1aca84128360dff3562f6b25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общественный транспорт, администрация города сухум, сухум

Горсобрание Сухума отклонило предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе

18:35 06.11.2021 (обновлено: 18:41 06.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Все 14 депутатов, участвовавших в заседании Собрания, единогласно проголосовали против повышения тарифа за проезд в троллейбусе.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Депутаты городского собрания Сухума отклонили предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе, они рассмотрят вопрос повторно после получения дополнительной информации от Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной Администрации. Об этом сообщается на сайте горсобрания.
Общественный транспорт - Sputnik Абхазия, 1920, 09.08.2021
В Абхазии
"Передайте за проезд!": что будет с тарифами на общественном транспорте Сухума
9 августа, 14:55
Как отметил на собрании депутат Давид Чхеидзе, несмотря на то, что стоимость проезда не соответствует затратам, а троллейбусное управление испытывает финансовые затруднения, необходимо решить ряд вопросов, в том числе и касающихся расписания движения транспорта.
Он также отметил, что троллейбусное управление не представило достаточно веские обоснования для повышения тарифа.
Депутаты подчеркнули, что прежде чем повышать тариф за проезд на троллейбусах, необходимо обеспечить регулярность их курсирования по маршрутам, в том числе в вечернее время, чистоту в троллейбусах, а также установку информационных трафаретов с расписанием на остановках города.
Главный специалист Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной администрации Инал Джанба рассказал, что вопрос о возможном увеличении тарифа прорабатывался в Департаменте экономического развития администрации, изучался пассажиропоток, были созданы документы о доходах и расходах.
Предлагается повысить плату за проезд до десяти рублей, по мнению Джанба, такой тариф вполне обоснован.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:25Названы города мира, которые скоро уйдут под воду
18:35Горсобрание Сухума отклонило предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе
17:45Первое государственное: кадры истории Абхазского телевидения
17:00Коровин об отношении Британии к России: всегда нужна шпаргалка с перечнем злодеяний
16:10Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей
15:20Вход в торговые центры Сочи с 6 ноября осуществляется только по QR-коду
14:30В Минтуризма рассказали о турпотоке в Абхазию с начала ноября
13:40План по налоговым платежам в Абхазии за десять месяцев 2021 года выполнен на 115%
12:58Трапш о работе на Абхазском телевидении: на энтузиазме, но очень интересно
12:15В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус
11:30Гастрольный марафон: как РУСДРАМ со спектаклями выступил в городах России
11:04Комаровский о вакцине от Covid-19: более исследованных препаратов уже не существует
11:04От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
10:20Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания
09:30Удар по коронавирусу: названо средство, которое остановит пандемию COVID-19
08:45В рамках Инвестпрограммы: подготовка к укладке асфальта началась на одной из улиц Сухума
ВчераЗадержан житель Гагры, выехавший на машине на набережную
ВчераЕще 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии, один пациент скончался
ВчераПевица из Абхазии Ана Агрба выступила на шоу "Голос"
ВчераУченые нашли способ защиты от тяжелой формы COVID-19