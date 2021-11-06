https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/gorsobranie-sukhuma-otklonilo-predlozhenie-o-povyshenie-tarifa-na-proezd-v-trolleybuse-1036224249.html

Горсобрание Сухума отклонило предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе

Горсобрание Сухума отклонило предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе

Все 14 депутатов, участвовавших в заседании Собрания, единогласно проголосовали против повышения тарифа за проезд в троллейбусе. 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T18:35+0300

2021-11-06T18:35+0300

2021-11-06T18:41+0300

в абхазии

общественный транспорт

администрация города сухум

сухум

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Депутаты городского собрания Сухума отклонили предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе, они рассмотрят вопрос повторно после получения дополнительной информации от Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной Администрации. Об этом сообщается на сайте горсобрания. Как отметил на собрании депутат Давид Чхеидзе, несмотря на то, что стоимость проезда не соответствует затратам, а троллейбусное управление испытывает финансовые затруднения, необходимо решить ряд вопросов, в том числе и касающихся расписания движения транспорта.Он также отметил, что троллейбусное управление не представило достаточно веские обоснования для повышения тарифа. Главный специалист Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной администрации Инал Джанба рассказал, что вопрос о возможном увеличении тарифа прорабатывался в Департаменте экономического развития администрации, изучался пассажиропоток, были созданы документы о доходах и расходах.Предлагается повысить плату за проезд до десяти рублей, по мнению Джанба, такой тариф вполне обоснован.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210809/Vsled-za-toplivom-podorozhayut-li-perevozki-v-obschestvennom-transporte-Sukhuma-1033006647.html

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общественный транспорт, администрация города сухум, сухум