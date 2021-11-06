https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/gorsobranie-sukhuma-otklonilo-predlozhenie-o-povyshenie-tarifa-na-proezd-v-trolleybuse-1036224249.html
Горсобрание Сухума отклонило предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе
Горсобрание Сухума отклонило предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе
Все 14 депутатов, участвовавших в заседании Собрания, единогласно проголосовали против повышения тарифа за проезд в троллейбусе. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T18:35+0300
2021-11-06T18:35+0300
2021-11-06T18:41+0300
в абхазии
общественный транспорт
администрация города сухум
сухум
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Депутаты городского собрания Сухума отклонили предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе, они рассмотрят вопрос повторно после получения дополнительной информации от Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной Администрации. Об этом сообщается на сайте горсобрания. Как отметил на собрании депутат Давид Чхеидзе, несмотря на то, что стоимость проезда не соответствует затратам, а троллейбусное управление испытывает финансовые затруднения, необходимо решить ряд вопросов, в том числе и касающихся расписания движения транспорта.Он также отметил, что троллейбусное управление не представило достаточно веские обоснования для повышения тарифа. Главный специалист Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной администрации Инал Джанба рассказал, что вопрос о возможном увеличении тарифа прорабатывался в Департаменте экономического развития администрации, изучался пассажиропоток, были созданы документы о доходах и расходах.Предлагается повысить плату за проезд до десяти рублей, по мнению Джанба, такой тариф вполне обоснован.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210809/Vsled-za-toplivom-podorozhayut-li-perevozki-v-obschestvennom-transporte-Sukhuma-1033006647.html
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общественный транспорт, администрация города сухум, сухум
Горсобрание Сухума отклонило предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе
18:35 06.11.2021 (обновлено: 18:41 06.11.2021)
Все 14 депутатов, участвовавших в заседании Собрания, единогласно проголосовали против повышения тарифа за проезд в троллейбусе.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik.
Депутаты городского собрания Сухума отклонили предложение о повышение тарифа на проезд в троллейбусе, они рассмотрят вопрос повторно после получения дополнительной информации от Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной Администрации. Об этом сообщается
на сайте горсобрания.
Как отметил на собрании депутат Давид Чхеидзе, несмотря на то, что стоимость проезда не соответствует затратам, а троллейбусное управление испытывает финансовые затруднения, необходимо решить ряд вопросов, в том числе и касающихся расписания движения транспорта.
Он также отметил, что троллейбусное управление не представило достаточно веские обоснования для повышения тарифа.
Депутаты подчеркнули, что прежде чем повышать тариф за проезд на троллейбусах, необходимо обеспечить регулярность их курсирования по маршрутам, в том числе в вечернее время, чистоту в троллейбусах, а также установку информационных трафаретов с расписанием на остановках города.
Главный специалист Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной администрации Инал Джанба рассказал, что вопрос о возможном увеличении тарифа прорабатывался в Департаменте экономического развития администрации, изучался пассажиропоток, были созданы документы о доходах и расходах.
Предлагается повысить плату за проезд до десяти рублей, по мнению Джанба, такой тариф вполне обоснован.