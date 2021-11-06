https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/komarovskiy-o-vaktsine-ot-covid-19-bolee-issledovannykh-preparatov-uzhe-ne-suschestvuet-1036208382.html

Комаровский о вакцине от Covid-19: более исследованных препаратов уже не существует

Комаровский о вакцине от Covid-19: более исследованных препаратов уже не существует

На данный момент в мире нет более исследованных препаратов, чем вакцины от коронавируса, кроме того, практически не приходится выбирать между прививкой от... 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T11:04+0300

2021-11-06T11:04+0300

2021-11-06T11:04+0300

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Комаровский о вакцине от Covid-19: более исследованных препаратов уже не существует, Комаровский о вакцине от Covid-19: более исследованных препаратов уже не существует,

На сегодня введения двух доз вакцины от коронавируса достаточно для получения иммунитета от COVID, однако если вам 65+ и у вас есть серьезные хронические болезни, вам могут понадобиться три дозы вакцины, высказался медик на своем youtube-канале.Вероятно, в дальнейшем может зайти речь о четвертой, пятой и последующих дозах вакцины. "Хотите жить, не хотите болеть? В чем проблема, я не понимаю", отметил Комаровский, напомнив о необходимости ревакцинации."Вот придет весной какая-нибудь дельта-плюс, что вы будете делать? Болеть? Я вам предлагаю иметь хоть какие-то антитела, они не доведут по крайней мере до цитокинового шторма, до реанимации, вам будет легче. Шансы на это очень высокие", ― сказал врач.На Земле на сегодняшний день введено уже более 7 миллиардов доз вакцин от коронавируса, и когда противники вакцинации говорят, что это что-то экспериментальное, "будут мне колоть какую-то непонятную жижу", нужно понимать, что "эта непонятная жижа" тиражирована объемом 7 миллиардов доз и даже больше, более исследованных препаратов на Земле уже в принципе не существует, отметил Комаровский.Что касается клинических исследований вакцин, то они уже практически пройдены, осталось только оформить документы, добавил врач."Когда говорили о том, что в течение 60 лет на Земле использовалась вакцина от кори и в общей сложности количество введенных доз также измеряется миллиардами, как мы можем сейчас сопоставить то, что происходит с вакцинацией от коронавируса? Ни одно массовое использование какого-то лекарства никогда не сопровождалось таким уровнем статистического контроля. Сейчас введенная каждому человеку доза не просто фиксируется, фиксируется его пол, возраст, количество сопутствующей болезни", ― сказал врач.Когда речь идет о выборе между вакцинацией и коронавирусом, мы не выбираем "на всякий случай привьюсь", мы говорим – или ты привьешься, или ты заболеешь, у вас нет альтернативы, отметил врач.

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