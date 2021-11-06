https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/korovin-ob-otnoshenii-britanii-k-rossii-vsegda-nuzhna-shpargalka-s-perechnem-zlodeyaniy--1036208180.html

Коровин об отношении Британии к России: всегда нужна шпаргалка с перечнем злодеяний

Коровин об отношении Британии к России: всегда нужна шпаргалка с перечнем злодеяний

Директор центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал в эфире радио Sputnik про отношение Британии к России. 06.11.2021, Sputnik Абхазия

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Коровин об отношении Британии к России: всегда нужна шпаргалка с перечнем злодеяний Коровин об отношении Британии к России: всегда нужна шпаргалка с перечнем злодеяний

Коровин рассказал, что Великобритания – заведомо враждебное России и русским государство. Всякий раз британская сторона лжет, ведет двойную игру, и в любой их инициативе скрывается подвох."Как только мы садимся за стол переговоров с британскими политиками, тут же нужно ставить перед собой такую шпаргалку с перечнем злодеяний, которые осуществили Британия и Англия в отношении России. Если мы все это будем учитывать, то в принципе двусторонние отношения с Британией вполне могут наладиться", — отметил Коровин в эфире радио Sputnik.

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