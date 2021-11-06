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Наблюдатели от Абхазии прибыли в Никарагуа для участия в президентских выборах
Наблюдатели от Абхазии прибыли в Никарагуа для участия в президентских выборах
Выборы президента Никарагуа пройдут 7 ноября. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T22:14+0300
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Делегация из Абхазии, возглавляемая министром иностранных дел республики Дауром Кове прибыла в Республику Никарагуа для участия в выборах президента и законодательных органов в качестве наблюдателей. Об этом сообщается на сайте ведомства. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
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Наблюдатели от Абхазии прибыли в Никарагуа для участия в президентских выборах

22:14 06.11.2021
© Sputnik / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Никарагуа
Страны мира. Никарагуа - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Мария Плотникова
/
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Выборы президента Никарагуа пройдут 7 ноября.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Делегация из Абхазии, возглавляемая министром иностранных дел республики Дауром Кове прибыла в Республику Никарагуа для участия в выборах президента и законодательных органов в качестве наблюдателей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В выборах президента Никарагуа примут участие более десяти политических партий.
Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо.
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
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