https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/nablyudateli-ot-abkhazii-pribyli-v-nikaragua-dlya-uchastiya-v-prezidentskikh-vyborakh-1036225029.html

Наблюдатели от Абхазии прибыли в Никарагуа для участия в президентских выборах

Наблюдатели от Абхазии прибыли в Никарагуа для участия в президентских выборах

Выборы президента Никарагуа пройдут 7 ноября. 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T22:14+0300

2021-11-06T22:14+0300

2021-11-06T22:14+0300

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Делегация из Абхазии, возглавляемая министром иностранных дел республики Дауром Кове прибыла в Республику Никарагуа для участия в выборах президента и законодательных органов в качестве наблюдателей. Об этом сообщается на сайте ведомства. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

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в мире, мид абхазии, никарагуа