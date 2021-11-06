https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/ot-chaykovskogo-do-tsimmera-pochemu-klassicheskaya-muzyka--eto-dlya-vsekh-1036207820.html

От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?

От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?

Что в академической музыке считается "попсой"? Кто ходит на фестивали классики и нужно ли быть "в теме", чтобы посещать их? Как выбирают хедлайнера и почему он... 06.11.2021, Sputnik Абхазия

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От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех? От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?

Есть ли на таких фестивалях "разогрев"? И считаются ли саундтреки "Твин Пикса" и "Звездных войн" академической музыкой?Директор "Русского концертного агентства" и постоянный участник Санкт-Петербургского международного культурного форума Дмитрий Гринченко рассказывает о том, как развивается сцена академической музыки в России и за рубежом, как проходят такие фестивали и почему классика — это музыка для всех.Слушайте подкасты РИА Новости.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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