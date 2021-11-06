https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/ot-chaykovskogo-do-tsimmera-pochemu-klassicheskaya-muzyka--eto-dlya-vsekh-1036207820.html
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
Что в академической музыке считается "попсой"? Кто ходит на фестивали классики и нужно ли быть "в теме", чтобы посещать их? Как выбирают хедлайнера и почему он... 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T11:04+0300
2021-11-06T11:04+0300
2021-11-06T11:04+0300
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От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
Есть ли на таких фестивалях "разогрев"? И считаются ли саундтреки "Твин Пикса" и "Звездных войн" академической музыкой?Директор "Русского концертного агентства" и постоянный участник Санкт-Петербургского международного культурного форума Дмитрий Гринченко рассказывает о том, как развивается сцена академической музыки в России и за рубежом, как проходят такие фестивали и почему классика — это музыка для всех.Слушайте подкасты РИА Новости.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
Что в академической музыке считается "попсой"? Кто ходит на фестивали классики и нужно ли быть "в теме", чтобы посещать их? Как выбирают хедлайнера и почему он не всегда выступает в конце?
Есть ли на таких фестивалях "разогрев"? И считаются ли саундтреки "Твин Пикса" и "Звездных войн" академической музыкой?
Директор "Русского концертного агентства" и постоянный участник Санкт-Петербургского международного культурного форума
Дмитрий Гринченко рассказывает о том, как развивается сцена академической музыки в России и за рубежом, как проходят такие фестивали и почему классика — это музыка для всех.