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От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
Что в академической музыке считается "попсой"? Кто ходит на фестивали классики и нужно ли быть "в теме", чтобы посещать их? Как выбирают хедлайнера и почему он... 06.11.2021, Sputnik Абхазия
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От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
Есть ли на таких фестивалях "разогрев"? И считаются ли саундтреки "Твин Пикса" и "Звездных войн" академической музыкой?Директор "Русского концертного агентства" и постоянный участник Санкт-Петербургского международного культурного форума Дмитрий Гринченко рассказывает о том, как развивается сцена академической музыки в России и за рубежом, как проходят такие фестивали и почему классика — это музыка для всех.Слушайте подкасты РИА Новости.
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От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?

11:04 06.11.2021
Радио
От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
Что в академической музыке считается "попсой"? Кто ходит на фестивали классики и нужно ли быть "в теме", чтобы посещать их? Как выбирают хедлайнера и почему он не всегда выступает в конце?
Есть ли на таких фестивалях "разогрев"? И считаются ли саундтреки "Твин Пикса" и "Звездных войн" академической музыкой?
Директор "Русского концертного агентства" и постоянный участник Санкт-Петербургского международного культурного форума Дмитрий Гринченко рассказывает о том, как развивается сцена академической музыки в России и за рубежом, как проходят такие фестивали и почему классика — это музыка для всех.
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