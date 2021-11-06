https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/pervaya-strana-v-mire-vvela-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-dlya-detey-1036222348.html

Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей

Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей

Вакцинация будет проводиться препаратом от коронавируса Pfizer, применение которого ранее одобрили в США для детей в возрасте от пяти до 11 лет. 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T16:10+0300

2021-11-06T16:10+0300

2021-11-06T16:17+0300

в мире

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Коста-Рика стала первой страной в мире, где вакцинирование от коронавируса стало обязательным для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Минздрав страны.Вакцинация детей в стране по плану должна начаться в марте 2022 года. Власти страны планируют закупить 3,5 миллиона доз вакцины у американской компании Pfizer, заявил президент Карлос Альварадо. Вакцину будут вводить в двух дозах по 10 микрограмм, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Временный интервал между уколами составит 21 день.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19