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Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей
Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей
Вакцинация будет проводиться препаратом от коронавируса Pfizer, применение которого ранее одобрили в США для детей в возрасте от пяти до 11 лет. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T16:10+0300
2021-11-06T16:10+0300
2021-11-06T16:17+0300
в мире
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Коста-Рика стала первой страной в мире, где вакцинирование от коронавируса стало обязательным для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Минздрав страны.Вакцинация детей в стране по плану должна начаться в марте 2022 года. Власти страны планируют закупить 3,5 миллиона доз вакцины у американской компании Pfizer, заявил президент Карлос Альварадо. Вакцину будут вводить в двух дозах по 10 микрограмм, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Временный интервал между уколами составит 21 день.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей
16:10 06.11.2021 (обновлено: 16:17 06.11.2021)
Вакцинация будет проводиться препаратом от коронавируса Pfizer, применение которого ранее одобрили в США для детей в возрасте от пяти до 11 лет.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik
. Коста-Рика стала первой страной в мире, где вакцинирование от коронавируса стало обязательным для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает
Минздрав страны.
Для населения в целом вакцинация стала обязательной еще в марте этого года. Требование распространялось на взрослых и подростков от 12 лет.
Вакцинация детей в стране по плану должна начаться в марте 2022 года.
Власти страны планируют закупить 3,5 миллиона доз вакцины у американской компании Pfizer, заявил президент Карлос Альварадо.
Вакцину будут вводить в двух дозах по 10 микрограмм, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Временный интервал между уколами составит 21 день.