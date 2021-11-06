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План по налоговым платежам в Абхазии за девять месяцев 2021 года выполнен на 115%
13:40 06.11.2021 (обновлено: 13:52 06.11.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Деньги
© Sputnik / Акоп Кущян
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 137%, в суммарном выражении - 749 миллионов 300 тысяч рублей.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. В бюджет Абхазии за десять месяцев 2021 года поступило налоговых платежей на сумму два миллиарда 779 миллионов 900 тысяч рублей при плане два миллиарда 413 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.
Выполнение составило 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими
поступлениями налоговых платежей составила 366 миллионов 800 тысяч рублей.
поступлениями налоговых платежей составила 366 миллионов 800 тысяч рублей.
Поступления налоговых платежей по районам за десять месяцев 2021 года составили:
по Сухуму – при плане один миллиард 302 миллиона рублей поступило один миллиард 406 миллионов 700 тысяч рублей, выполнение 108%;
по Гагрскому району – при плане 588 миллионов 400 тысяч рублей поступило 720 миллионов900 тысяч рубелй, выполнение 123%;
по Гудаутскому району – при плане 188 миллионов рублей поступило 287 миллионов сто тысяч рублей, выполнение 153%;
по Сухумскому району – при плане 120 миллионов 700 тысяч рублей поступило 140 миллионов рублей, выполнение 116%;
по Гулрыпшскому району – при плане 46 миллионов 900 тысяч рублей поступило 65 миллионов 500 тысяч рублей, выполнение 140%;
по Очамчырскому району – при плане 115 миллионов 500 тысяч рублей поступило 101 миллион 600 тысяч рублей, выполнение 88%;
по Ткуарчалскому району – при плане 17 миллионов рублей поступило 19 миллионов, выполнение 112%;
по Галскому району – при плане 34 миллиона 500 тысяч рублей поступило 39 миллионов 200 тысяч рублей, выполнение 113%.
Поступление налоговых платежей в бюджет за октябрь составили – 443 миллиона 200 тысяч рублей при плане 443 миллиона 700 тысяч. Выполнение плана за октябрь составило 100%.