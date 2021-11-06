https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/plan-po-nalogovym-platezham-v-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-vypolnen-na-115-1036220648.html

План по налоговым платежам в Абхазии за девять месяцев 2021 года выполнен на 115%

План по налоговым платежам в Абхазии за девять месяцев 2021 года выполнен на 115%

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 137%, в суммарном выражении - 749 миллионов 300 тысяч рублей. 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T13:40+0300

2021-11-06T13:40+0300

2021-11-06T13:52+0300

в абхазии

экономика

министерство по налогам и сборам абхазии

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. В бюджет Абхазии за десять месяцев 2021 года поступило налоговых платежей на сумму два миллиарда 779 миллионов 900 тысяч рублей при плане два миллиарда 413 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии. Поступления налоговых платежей по районам за десять месяцев 2021 года составили:Поступление налоговых платежей в бюджет за октябрь составили – 443 миллиона 200 тысяч рублей при плане 443 миллиона 700 тысяч. Выполнение плана за октябрь составило 100%.

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экономика, министерство по налогам и сборам абхазии