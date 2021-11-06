Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/trapsh-o-rabote-na-abkhazskom-televidenii-na-entuziazme-no-ochen-interesno--1036220434.html
Трапш о работе на Абхазском телевидении: на энтузиазме, но очень интересно
Трапш о работе на Абхазском телевидении: на энтузиазме, но очень интересно
Что привлекает журналистов в работе на Государственном телевидении, насколько трудна эта работа, в эфире радио Sputnik рассказала корреспондент АГТРК Алика... 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T12:58+0300
2021-11-06T12:58+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036220408_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6a77a086b165eef4f784f0334372c5ec.jpg
Трапш о работе на Абхазском телевидении
Трапш о работе на Абхазском телевидении
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского государственного телевидения.О том, что такое работа корреспондента Абхазского телевидения и легко ли быть телевизионщиком, в эфире радио Sputnik говорили с корреспондентом АГТРК Аликой Трапш.Алика Трапш в этой профессии уже почти пять лет и считает ее одной из самых интересных. "Работа очень интересная, насыщенная, порой сложная. Порой бывают моменты, когда кажется, что все, больше не могу. Но наступает утро, ты всю усталость забываешь и все по-новому. Работа нашего коллектива почти на энтузиазме, потому что зарплаты может и небольшие, но мы любим свою работу. Профессия интересная. Каждый день я бываю в разных местах, общаюсь с разными людьми. И тем самым я расту, меня это обогащает", - рассказала Алика Трапш.Подробнее о том, в каких условиях журналистам телевидения приходится добывать материал для телезрителей, слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036220408_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_0f6ee07da9ee467a80e1c6fe4f799a63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Трапш о работе на Абхазском телевидении: на энтузиазме, но очень интересно

12:58 06.11.2021
Радио
Трапш о работе на Абхазском телевидении
Что привлекает журналистов в работе на Государственном телевидении, насколько трудна эта работа, в эфире радио Sputnik рассказала корреспондент АГТРК Алика Трапш.
6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского государственного телевидения.
О том, что такое работа корреспондента Абхазского телевидения и легко ли быть телевизионщиком, в эфире радио Sputnik говорили с корреспондентом АГТРК Аликой Трапш.
Алика Трапш в этой профессии уже почти пять лет и считает ее одной из самых интересных.
"Работа очень интересная, насыщенная, порой сложная. Порой бывают моменты, когда кажется, что все, больше не могу. Но наступает утро, ты всю усталость забываешь и все по-новому. Работа нашего коллектива почти на энтузиазме, потому что зарплаты может и небольшие, но мы любим свою работу. Профессия интересная. Каждый день я бываю в разных местах, общаюсь с разными людьми. И тем самым я расту, меня это обогащает", - рассказала Алика Трапш.
Подробнее о том, в каких условиях журналистам телевидения приходится добывать материал для телезрителей, слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:40План по налоговым платежам в Абхазии за девять месяцев 2021 года выполнен на 115%
12:58Трапш о работе на Абхазском телевидении: на энтузиазме, но очень интересно
12:15В Роспотребнадзоре назвали точный способ определить коронавирус
11:30Гастрольный марафон: как РУСДРАМ со спектаклями выступил в городах России
11:04Комаровский о вакцине от Covid-19: более исследованных препаратов уже не существует
11:04От Чайковского до Циммера: почему классическая музыка — это для всех?
10:20Бжания поздравил Абхазское телевидение с днем основания
09:30Удар по коронавирусу: названо средство, которое остановит пандемию COVID-19
08:45В рамках Инвестпрограммы: подготовка к укладке асфальта началась на одной из улиц Сухума
ВчераЗадержан житель Гагры, выехавший на машине на набережную
ВчераЕще 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии, один пациент скончался
ВчераПевица из Абхазии Ана Агрба выступила на шоу "Голос"
ВчераУченые нашли способ защиты от тяжелой формы COVID-19
ВчераЭсме Джениа присвоено звание заслуженной артистки Абхазии
ВчераДепутаты Кокая и Ардзинба обжаловали решения Верховного суда
ВчераБарциц о программе выдачи QR-кодов в Абхазии: проверено в России, работает
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 ноября
ВчераХинтба рассказал о самых длинных гастролях РУСДРАМа
ВчераПреступный закон: почему нужно вносить поправки в закон о запрете абортов
ВчераАбхазия ожидает партию из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в ноябре