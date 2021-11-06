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Трапш о работе на Абхазском телевидении: на энтузиазме, но очень интересно

Трапш о работе на Абхазском телевидении: на энтузиазме, но очень интересно

Что привлекает журналистов в работе на Государственном телевидении, насколько трудна эта работа, в эфире радио Sputnik рассказала корреспондент АГТРК Алика... 06.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-06T12:58+0300

2021-11-06T12:58+0300

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Трапш о работе на Абхазском телевидении Трапш о работе на Абхазском телевидении

6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского государственного телевидения.О том, что такое работа корреспондента Абхазского телевидения и легко ли быть телевизионщиком, в эфире радио Sputnik говорили с корреспондентом АГТРК Аликой Трапш.Алика Трапш в этой профессии уже почти пять лет и считает ее одной из самых интересных. "Работа очень интересная, насыщенная, порой сложная. Порой бывают моменты, когда кажется, что все, больше не могу. Но наступает утро, ты всю усталость забываешь и все по-новому. Работа нашего коллектива почти на энтузиазме, потому что зарплаты может и небольшие, но мы любим свою работу. Профессия интересная. Каждый день я бываю в разных местах, общаюсь с разными людьми. И тем самым я расту, меня это обогащает", - рассказала Алика Трапш.Подробнее о том, в каких условиях журналистам телевидения приходится добывать материал для телезрителей, слушайте в аудиофайле.

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