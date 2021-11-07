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Дополнительное время: спортсмен и тренер Хашба о бразильском джиу-джитсу
Дополнительное время: спортсмен и тренер Хашба о бразильском джиу-джитсу
Действующий спортсмен и тренер по джиу-джитсу Руслан Хашба в эфире радио Sputnik рассказал, почему данный вид боевого искусства все больше становится... 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T19:20+0300
2021-11-07T19:20+0300
радио
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Дополнительное время: Спортсмен и тренер Хашба о бразильском джиу-джитсу
Дополнительное время: Спортсмен и тренер Хашба о бразильском джиу-джитсу
Воспитанники Руслана Хашба завоевали 35 призовых мест на турнире по бразильскому джиу - джитсу LAPELA LUTA VIII, который прошел 23 октября в Ростове-на-Дону. Команда "KHASHBA AF BJJ TEAM" заняла 13 первых, 14 вторых и 8 третьих мест.Руслан родился в Ростове и всю спортивную жизнь провел именно там. На данный момент он ведет и спортивную, и тренерскую деятельность. По его словам, джиу-джитсу в Ростове пока на этапе зарождения, школ мало, а желающих много, потому уже хочется вести спортсменов и подсказывать, сказал Хашба в беседе на радио.Руслан поделился своим мнением, почему джиу-джитсу стало столь популярным направлением среди боевых искусств, рассказал и о своих планах приехать в Абхазию с семинарами.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: спортсмен и тренер Хашба о бразильском джиу-джитсу

19:20 07.11.2021
Радио
Дополнительное время: Спортсмен и тренер Хашба о бразильском джиу-джитсу
Действующий спортсмен и тренер по джиу-джитсу Руслан Хашба в эфире радио Sputnik рассказал, почему данный вид боевого искусства все больше становится популярным, как совмещает спортивную и тренерскую деятельность.
Воспитанники Руслана Хашба завоевали 35 призовых мест на турнире по бразильскому джиу - джитсу LAPELA LUTA VIII, который прошел 23 октября в Ростове-на-Дону. Команда "KHASHBA AF BJJ TEAM" заняла 13 первых, 14 вторых и 8 третьих мест.
Руслан родился в Ростове и всю спортивную жизнь провел именно там. На данный момент он ведет и спортивную, и тренерскую деятельность. По его словам, джиу-джитсу в Ростове пока на этапе зарождения, школ мало, а желающих много, потому уже хочется вести спортсменов и подсказывать, сказал Хашба в беседе на радио.
Руслан поделился своим мнением, почему джиу-джитсу стало столь популярным направлением среди боевых искусств, рассказал и о своих планах приехать в Абхазию с семинарами.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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