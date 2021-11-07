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Эколог рассказала, как правильно собирать грибы
Эколог рассказала, как правильно собирать грибы
О том, как собирать грибы, есть ли особые правила для этого, в эфире радио Sputnik рассказала эколог, заведующая лабораторией биоиндикации и микологии... 07.11.2021, Sputnik Абхазия
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Эколог рассказала, принципиально ли, как собирать грибы
Эколог рассказала, принципиально ли, как собирать грибы
Не принципиально, как собирать грибы, так как это не может причинить вред грибнице, которая находится на глубине полуметра, сказала эколог София Хачева."Грибами мы считаем те плодовые тела, которое находятся на поверхности. Они нужны для того, чтобы грибы размножались. Само вегетативное тело – мицелий (грибница), состоящее из тонких бесцветных нитей, находится глубоко под землей в субстрате, может простираться и на гектар. Если просто соберем плодовое тело, то причинить вред грибу, которое находится на глубине 40-60 см не сможем. То есть, не принципиально, как именно собирать грибы: срезать, выкручивать, вырывать с земли. То есть, чтобы нанести вред грибу, надо физически уничтожить субстрат", - сказала Хачева.По мнению эколога, правило о том, что грибы надо аккуратно срезать, могло возникнуть из бережного отношения к природе и мысли, что из части плодового тела "что-то и произрастет".Подробности в аудиофайле.
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подкасты, аудио

Эколог рассказала, как правильно собирать грибы

11:21 07.11.2021
Радио
Эколог рассказала, принципиально ли, как собирать грибы
О том, как собирать грибы, есть ли особые правила для этого, в эфире радио Sputnik рассказала эколог, заведующая лабораторией биоиндикации и микологии Института экологии Академии наук Абхазии София Хачева.
Не принципиально, как собирать грибы, так как это не может причинить вред грибнице, которая находится на глубине полуметра, сказала эколог София Хачева.
"Грибами мы считаем те плодовые тела, которое находятся на поверхности. Они нужны для того, чтобы грибы размножались. Само вегетативное тело – мицелий (грибница), состоящее из тонких бесцветных нитей, находится глубоко под землей в субстрате, может простираться и на гектар. Если просто соберем плодовое тело, то причинить вред грибу, которое находится на глубине 40-60 см не сможем. То есть, не принципиально, как именно собирать грибы: срезать, выкручивать, вырывать с земли. То есть, чтобы нанести вред грибу, надо физически уничтожить субстрат", - сказала Хачева.
По мнению эколога, правило о том, что грибы надо аккуратно срезать, могло возникнуть из бережного отношения к природе и мысли, что из части плодового тела "что-то и произрастет".
Подробности в аудиофайле.
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