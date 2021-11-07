https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/kovidnye-kanikuly-ogromnye-tolpy-turistov-v-krasnoy-polyane-1036233416.html

"Ковидные каникулы": огромные толпы туристов в Красной поляне

"Ковидные каникулы": огромные толпы туристов в Красной поляне

Несмотря на объявление "ковидных каникул" и ограничения, поток туристов в Сочи не уменьшается. В соцсетях появилось видео, на котором – бесконечные очереди из... 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T19:50+0300

2021-11-07T19:50+0300

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Люди часами стоят в толпе, чтобы попасть на подъемник.Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе продлевается до 14 ноября.Также посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, россия, мультимедиа, краснодарский край, видео