https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/kovidnye-kanikuly-ogromnye-tolpy-turistov-v-krasnoy-polyane-1036233416.html
"Ковидные каникулы": огромные толпы туристов в Красной поляне
"Ковидные каникулы": огромные толпы туристов в Красной поляне
Несмотря на объявление "ковидных каникул" и ограничения, поток туристов в Сочи не уменьшается. В соцсетях появилось видео, на котором – бесконечные очереди из... 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T19:50+0300
2021-11-07T19:50+0300
2021-11-07T19:50+0300
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Люди часами стоят в толпе, чтобы попасть на подъемник.Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе продлевается до 14 ноября.Также посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, мультимедиа, краснодарский край, видео
"Ковидные каникулы": огромные толпы туристов в Красной поляне
Несмотря на объявление "ковидных каникул" и ограничения, поток туристов в Сочи не уменьшается. В соцсетях появилось видео, на котором – бесконечные очереди из желающих посетить туристические объекты.
Люди часами стоят в толпе, чтобы попасть на подъемник.
Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе продлевается до 14 ноября.
Также посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.
Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.