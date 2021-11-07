https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/oktyabrskaya-revolyutsiya-1917-goda-kak-ee-prinyali-v-abkhazii-1036227042.html

Октябрьская революция 1917 года: как ее приняли в Абхазии

Октябрьская революция 1917 года: как ее приняли в Абхазии

В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы... 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T10:50+0300

2021-11-07T10:50+0300

2021-11-07T10:57+0300

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"Такие обстоятельства": Станислав Лакоба об Октябрьской революции 1917 года "Такие обстоятельства": Станислав Лакоба об Октябрьской революции 1917 года

В результате Временное правительство было свергнуто и заменено новым, сформированным на II Съезде Советов.Кандидат исторических наук, профессор Абхазского государственного университета Станислав Лакоба рассказал в интервью радио Sputnik о том, как Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года отразилась на событиях в Абхазии.SputnikСобытия 1917 года в Абхазии воспринимали положительно, был создан отряд "Киараз" под руководством Нестора Лакоба в декабре 1917 года, а в ряды "красных партизан" вошел отряд из "Абхазской сотни", рассказал Станислав Лакоба.В Абхазии с опозданием узнали об Октябрьской революции, в 1917 году была и февральская революция, и тогда с опозданием пришла весть, так как не было такой связи, что есть сегодня, отметил Лакоба.По его словам, было очень много разговоров о том, что произошло."Многие, конечно, толком не понимали, если говорить о народной среде. Если говорить об интеллигенции, естественно она была более продвинутой, много здесь было и русских людей, которые были озабочены этими событиями", — заметил историк.Без событий Великой Октябрьской революции 1917 года, считает историк, не было бы 31 марта 1921 года – провозглашения независимой Советской Социалистической Республики Абхазия.Политика грузинского меньшевистского правительства была шовинистической, вытеснялся русский язык, навязывался грузинский."В Абхазии в тот период языками межэтнического общения были русский и турецкий. Политика Грузии вызывала недовольство у армян, греков, абхазов и даже у мингрельцев", — отметил историк.Профессор указал на то, что Абхазия не была пролетарской страной, поэтому перемены происходили не столь стремительно."В 1922 году вышла книга "Октябрьская революция в Абхазии", автором был Нестор Лакоба. Он своеобразно там сравнил Великую Октябрьскую революцию со слоном, он писал о том, что слон шел очень тяжело, Абхазия была меленькая и крестьянская, здесь не было такого пролетариата. Нестор Лакоба писал, что Абхазия делала все, чтобы слон свою огромную ступню поставил не в Сухуме, а в Сочи, чтобы ненароком он не раздавил Абхазию", — напомнил историк и сказал, что считает Октябрьскую революцию в России закономерным процессом.В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец. В результате Временное правительство было свергнуто и заменено новым, сформированным на II Съезде Советов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210331/Sovetskaya-Abkhaziya-istoriya-v-datakh-1032120586.html

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