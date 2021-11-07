https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/pravda-tela-beg-bez-travm-pochemu-ne-nuzhno-staratsya-begat-bystro-1036115432.html

"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро?

"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро?

Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны... 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T13:46+0300

2021-11-07T13:46+0300

2021-11-07T15:22+0300

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"Правда тела". Бег без травм. Почему не нужно стараться бегать быстро? “Сейчас выйду и побегу!” - думают многие. кто решает заняться своим здоровьем. Другие уверены: “Нельзя бегать ни в коем случае, вы убьете колени!”. Как бегать так, чтобы не травмироваться, и надо ли вообще волноваться по поводу техники? Почему не нужно стараться бежать быстро (как учили в школе)? И зачем пробовать бегать в комнате босиком?

“Сейчас выйду и побегу!” - думают многие. Кто решает заняться своим здоровьем. Другие уверены: “Нельзя бегать ни в коем случае, вы убьете колени!”. Как бегать так, чтобы не травмироваться, и надо ли вообще волноваться по поводу техники? Почему не нужно стараться бежать быстро (как учили в школе)? И зачем пробовать бегать в комнате босиком?На какую часть стопы приземляться, чтобы не “убить” голеностоп? Зачем “пристраиваться” к пешеходам, когда вы бежите? По какому покрытию бегать, и стоит ли делать это на асфальте, если ничего другого рядом нет? Объясняет тренер по бегу, Чемпионка России, Участница Олимпийских игр, побeдительница кубка Европы Елена Орлова.02:05 Надо ли волноваться по поводу техники бега04:15 Почему не нужно пытаться бегать быстро06:00 С каким пульсом нужно бегать07:00 Как “пристраиваясь” к пешеходу можно добиться здорового бега08:58 Правильная постановка стопы: как не разрушить голеностоп и колено12:16 Правда ли, что суставы “убивает” ускорение16:23 По чему бегать: асфальт, грунт, резиновое покрытие?19:51 Возраст и масса тела: есть ли ограничения для того, чтобы начать бегатьСлушайте подкасты РИА Новости.

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