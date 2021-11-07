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Ушел из жизни абхазский ученый Шота Салакая
Ушел из жизни абхазский ученый Шота Салакая
Академику, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Шоте Салакая было 88 лет. 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T17:40+0300
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский ученый Шота Салакая ушел из жизни в воскресенье 7 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба."Мы недавно узнали об этом от его сына", - сказал Ашуба. О причинах кончины Салакая Ашуба не сообщил. Шота Салакая родился 18 июля 1933 года в селе Тхина Очамчырского района Абхазии. Окончив школу-восьмилетку в родном селе и Сухумское госпедучилище (абхазский сектор), в 1952 году Шота Салакая поступил на филологический факультет (русский сектор) Сухумского пединститута имени А.М. Горького. Его увлеченность наукой, исключительная работоспособность и бесспорный дар исследователя были замечены. За отличную учебу и активную общественную и творческую деятельность ему была назначена Ленинская стипендия. Он печатался в республиканских газетах и журналах. В 1956 году Салакая поступил в аспирантуру при Институте истории грузинской литературы имени Ш. Руставели по специальности "фольклористика". Его педагог, выдающийся филолог прошлого столетия Елена Багратовна Вирсаладзе назвала молодого ученого из Абхазии одним из самых талантливых своих учеников.С 1959 года Шота Салакая работал в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа (Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа АНА).Исследовательский диапазон Шоты Салакая был очень широк. В круг его научных интересов входили различные отрасли абхазоведения – фольклор, история литературы, литературная критика – в широком сопоставлении с аналогичным творчеством народов Северного Кавказа, в первую очередь абазин и адыгов.
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культура, ученые

Ушел из жизни абхазский ученый Шота Салакая

17:40 07.11.2021 (обновлено: 17:42 07.11.2021)
© Foto / предоставил Анатолий ЛагулааШота Салакая
Шота Салакая - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2021
© Foto / предоставил Анатолий Лагулаа
Академику, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Шоте Салакая было 88 лет.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский ученый Шота Салакая ушел из жизни в воскресенье 7 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба.
"Мы недавно узнали об этом от его сына", - сказал Ашуба. О причинах кончины Салакая Ашуба не сообщил.
Шота Салакая родился 18 июля 1933 года в селе Тхина Очамчырского района Абхазии. Окончив школу-восьмилетку в родном селе и Сухумское госпедучилище (абхазский сектор), в 1952 году Шота Салакая поступил на филологический факультет (русский сектор) Сухумского пединститута имени А.М. Горького.
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Его увлеченность наукой, исключительная работоспособность и бесспорный дар исследователя были замечены. За отличную учебу и активную общественную и творческую деятельность ему была назначена Ленинская стипендия. Он печатался в республиканских газетах и журналах.
В 1956 году Салакая поступил в аспирантуру при Институте истории грузинской литературы имени Ш. Руставели по специальности "фольклористика". Его педагог, выдающийся филолог прошлого столетия Елена Багратовна Вирсаладзе назвала молодого ученого из Абхазии одним из самых талантливых своих учеников.
В 1965 году Шота Салакая защитил кандидатскую диссертацию на тему "Основные виды абхазского героического и исторического эпоса", а в 1999 году в Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН — докторскую.
С 1959 года Шота Салакая работал в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа (Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа АНА).
Исследовательский диапазон Шоты Салакая был очень широк. В круг его научных интересов входили различные отрасли абхазоведения – фольклор, история литературы, литературная критика – в широком сопоставлении с аналогичным творчеством народов Северного Кавказа, в первую очередь абазин и адыгов.
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