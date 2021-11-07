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Ветеринары из России проведут льготную стерилизацию животных в Гудауте
Ветеринары из России проведут льготную стерилизацию животных в Гудауте
Первая акция по стерилизации домашних и бездомных животных ветеринарами из Новосибирска прошла в Гудауте и Сухуме в марте 2021 года. 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T08:45+0300
2021-11-07T08:45+0300
в абхазии
бездомные животные
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Ветеринары из Новосибирска проведут стерилизацию бездомных и домашних животных по льготным ценам в Гудауте, рассказала зоозащитник Мака Пилия.Пилия добавила, что в случае с бездомными животными, чаще всего, на операцию их приводят волонтеры или же местные жители, рядом с домами которых эти собаки и кошки обитают. Своих уличных подопечных она будет стерилизовать за собственные деньги или же из пожертвований подписчиков в социальных сетях.Она уточнила, что эти специалисты - участники проекта "Сибирь-Индия", которые успешно провели подобную акцию в прошлом марте в Гудауте и Сухуме."Тогда они остались очень довольны тем, как все прошло, и недавно они сами мне позвонили и предложили провести эту акцию снова. Операцию будут выполнять, как и в прошлый раз, в одной из частных гостиниц в Гудауте", - рассказала Пилия.Зоозащитница подчеркнула, что ветеринары из Новосибирска в марте 2021 года провели 165 операций на животных в Гудауте. Примерно половина из них были бездомными. По ее словам, в преддверии той акции наблюдалась больше активности среди населения, нежели в этот раз.При этом Пилия отметила, что потребность в акциях по стерилизации по низким ценам растет среди хозяев животных ежегодно, о чем свидетельствуют частые и многочисленные звонки по этому вопросу к ней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210730/Broshenki-iz-sel-situatsiya-s-brodyachimi-zhivotnymi-v-rayonakh-Abkhazii--1032934902.html
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бездомные животные, гудаута

Ветеринары из России проведут льготную стерилизацию животных в Гудауте

08:45 07.11.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукБездомные собаки
Бездомные собаки - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая акция по стерилизации домашних и бездомных животных ветеринарами из Новосибирска прошла в Гудауте и Сухуме в марте 2021 года.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Ветеринары из Новосибирска проведут стерилизацию бездомных и домашних животных по льготным ценам в Гудауте, рассказала зоозащитник Мака Пилия.

"Мы планируем провести акцию с 30 ноября по 5 декабря. За эти дни надеемся простерилизовать по 50 собак и кошек. Стерилизация домашних собак будет стоить 1500 рублей, кошки по 1000 рублей, бездомные кошки по 500 рублей и бездомные собаки по 1000 рублей", - отметила она.

Пилия добавила, что в случае с бездомными животными, чаще всего, на операцию их приводят волонтеры или же местные жители, рядом с домами которых эти собаки и кошки обитают. Своих уличных подопечных она будет стерилизовать за собственные деньги или же из пожертвований подписчиков в социальных сетях.
Она уточнила, что эти специалисты - участники проекта "Сибирь-Индия", которые успешно провели подобную акцию в прошлом марте в Гудауте и Сухуме.
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"Тогда они остались очень довольны тем, как все прошло, и недавно они сами мне позвонили и предложили провести эту акцию снова. Операцию будут выполнять, как и в прошлый раз, в одной из частных гостиниц в Гудауте", - рассказала Пилия.
Зоозащитница подчеркнула, что ветеринары из Новосибирска в марте 2021 года провели 165 операций на животных в Гудауте. Примерно половина из них были бездомными. По ее словам, в преддверии той акции наблюдалась больше активности среди населения, нежели в этот раз.
При этом Пилия отметила, что потребность в акциях по стерилизации по низким ценам растет среди хозяев животных ежегодно, о чем свидетельствуют частые и многочисленные звонки по этому вопросу к ней.
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