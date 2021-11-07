https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/veterinary-iz-rossii-provedut-lgotnuyu-sterilizatsiyu-zhivotnykh-v-gudaute-1036225946.html

Ветеринары из России проведут льготную стерилизацию животных в Гудауте

Ветеринары из России проведут льготную стерилизацию животных в Гудауте

Первая акция по стерилизации домашних и бездомных животных ветеринарами из Новосибирска прошла в Гудауте и Сухуме в марте 2021 года. 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T08:45+0300

2021-11-07T08:45+0300

2021-11-07T08:45+0300

в абхазии

бездомные животные

гудаута

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Ветеринары из Новосибирска проведут стерилизацию бездомных и домашних животных по льготным ценам в Гудауте, рассказала зоозащитник Мака Пилия.Пилия добавила, что в случае с бездомными животными, чаще всего, на операцию их приводят волонтеры или же местные жители, рядом с домами которых эти собаки и кошки обитают. Своих уличных подопечных она будет стерилизовать за собственные деньги или же из пожертвований подписчиков в социальных сетях.Она уточнила, что эти специалисты - участники проекта "Сибирь-Индия", которые успешно провели подобную акцию в прошлом марте в Гудауте и Сухуме."Тогда они остались очень довольны тем, как все прошло, и недавно они сами мне позвонили и предложили провести эту акцию снова. Операцию будут выполнять, как и в прошлый раз, в одной из частных гостиниц в Гудауте", - рассказала Пилия.Зоозащитница подчеркнула, что ветеринары из Новосибирска в марте 2021 года провели 165 операций на животных в Гудауте. Примерно половина из них были бездомными. По ее словам, в преддверии той акции наблюдалась больше активности среди населения, нежели в этот раз.При этом Пилия отметила, что потребность в акциях по стерилизации по низким ценам растет среди хозяев животных ежегодно, о чем свидетельствуют частые и многочисленные звонки по этому вопросу к ней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210730/Broshenki-iz-sel-situatsiya-s-brodyachimi-zhivotnymi-v-rayonakh-Abkhazii--1032934902.html

гудаута

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бездомные животные, гудаута