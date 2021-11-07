https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/zhitelnitsa-abkhazii-vyshla-v-final-mezhdunarodnogo-konkursa-krasoty-miss-ofis-2021-1036230540.html

Жительница Абхазии вышла в финал международного конкурса красоты "Мисс-Офис 2021"

Жительница Абхазии вышла в финал международного конкурса красоты "Мисс-Офис 2021"

Финал конкурса красоты "Мисс-Офис 2021" состоится в конце ноября в Москве, где участницы будут бороться за корону победительницы и приз в размере двух... 07.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-07T16:45+0300

2021-11-07T16:45+0300

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общество

россия

конкурсы красоты

абхазия

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Лилия Смыр из Сухума представит Абхазию в финале международного конкурса красоты "Мисс-Офис 2021", об этом конкурсантка рассказала корреспонденту Sputnik.Она добавила, что ведущим финального этапа "Мисс-Офис 2021" будет российский телеведущий, актер театра и кино Михаил Шац. В жюри будет десять человек – это звезды эстрады, кино и телевидения.Претенденткам на корону и главный приз в два миллиона рублей предстоит продемонстрировать свои навыки в разных областях и, по словам Смыр, она активно к этому готовится. Какие именно будут конкурсы и тема на них, она пока не имеет права разглашать.Финал будет транслироваться в интернете и у зрителей будет возможность проголосовать за понравившуюся конкурсантку. Набравшая большинство голосов участница, получит приз "зрительский симпатий".Смыр призналась, что это ее первый конкурс красоты в жизни и участие в нем вышло спонтанно.Лилии Смыр 27 лет. Она работает бухгалтером сотовой компании "А-Мобайл". Замужем. Воспитывает двоих сыновей – Леона пяти лет и трехлетнего Баграта.По ее словам, семья поддержала решение об участии в этом конкурсе. "Мисс Офис" – ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, учрежденный в 2010 году компанией "Комус". Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210118/Netrudnyy-vozrast-Yalsa-Zantariya-ob-uchastii-v-konkursakh-krasoty-1031649616.html

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