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Жительница Абхазии вышла в финал международного конкурса красоты "Мисс-Офис 2021"
Жительница Абхазии вышла в финал международного конкурса красоты "Мисс-Офис 2021"
Финал конкурса красоты "Мисс-Офис 2021" состоится в конце ноября в Москве, где участницы будут бороться за корону победительницы и приз в размере двух... 07.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-07T16:45+0300
2021-11-07T16:45+0300
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Лилия Смыр из Сухума представит Абхазию в финале международного конкурса красоты "Мисс-Офис 2021", об этом конкурсантка рассказала корреспонденту Sputnik.Она добавила, что ведущим финального этапа "Мисс-Офис 2021" будет российский телеведущий, актер театра и кино Михаил Шац. В жюри будет десять человек – это звезды эстрады, кино и телевидения.Претенденткам на корону и главный приз в два миллиона рублей предстоит продемонстрировать свои навыки в разных областях и, по словам Смыр, она активно к этому готовится. Какие именно будут конкурсы и тема на них, она пока не имеет права разглашать.Финал будет транслироваться в интернете и у зрителей будет возможность проголосовать за понравившуюся конкурсантку. Набравшая большинство голосов участница, получит приз "зрительский симпатий".Смыр призналась, что это ее первый конкурс красоты в жизни и участие в нем вышло спонтанно.Лилии Смыр 27 лет. Она работает бухгалтером сотовой компании "А-Мобайл". Замужем. Воспитывает двоих сыновей – Леона пяти лет и трехлетнего Баграта.По ее словам, семья поддержала решение об участии в этом конкурсе. "Мисс Офис" – ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, учрежденный в 2010 году компанией "Комус". Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210118/Netrudnyy-vozrast-Yalsa-Zantariya-ob-uchastii-v-konkursakh-krasoty-1031649616.html
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Жительница Абхазии вышла в финал международного конкурса красоты "Мисс-Офис 2021"
16:45 07.11.2021 (обновлено: 17:50 07.11.2021)
Финал конкурса красоты "Мисс-Офис 2021" состоится в конце ноября в Москве, где участницы будут бороться за корону победительницы и приз в размере двух миллионов рублей.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Лилия Смыр из Сухума представит Абхазию в финале международного конкурса красоты "Мисс-Офис 2021", об этом конкурсантка рассказала корреспонденту Sputnik.
"Первым был этап кастингов. У нас в Абхазии он прошел в режиме онлайн. Затем 130 участниц прошли в полуфинал, затем состоялось открытое голосование на сайте организаторов конкурса "Комус". По итогам голосования в финал, который пройдет в Москве 27 ноября, вышли 30 девушек", - отметила Смыр.
Она добавила, что ведущим финального этапа "Мисс-Офис 2021" будет российский телеведущий, актер театра и кино Михаил Шац. В жюри будет десять человек – это звезды эстрады, кино и телевидения.
Претенденткам на корону и главный приз в два миллиона рублей предстоит продемонстрировать свои навыки в разных областях и, по словам Смыр, она активно к этому готовится. Какие именно будут конкурсы и тема на них, она пока не имеет права разглашать.
Финал будет транслироваться в интернете и у зрителей будет возможность проголосовать за понравившуюся конкурсантку. Набравшая большинство голосов участница, получит приз "зрительский симпатий".
Смыр призналась, что это ее первый конкурс красоты в жизни и участие в нем вышло спонтанно.
"Высветилась реклама о том, что в Абхазии проходит кастинг на этот конкурс в социальных сетях. Моя сестра и подруги стали меня уговаривать попробовать, и я, можно сказать, в шутку отправила анкету. Конечно, было интересно попробовать свои силы в этом и, возможно, развиваться в этом направлении", - поделилась она.
Лилии Смыр 27 лет. Она работает бухгалтером сотовой компании "А-Мобайл". Замужем. Воспитывает двоих сыновей – Леона пяти лет и трехлетнего Баграта.
По ее словам, семья поддержала решение об участии в этом конкурсе.
"Сначала, конечно, все было странно. Главное условие, которое мы рассматривали, это то, что в конкурсе нет выхода в купальниках. Так как он об офисных сотрудниках, конкурс обладает более сдержанным, деловым подходом. Конкурс пропагандирует стиль и успешность женщин, готовых совмещать работу с личной жизнью, увлечениями", - подчеркнула она.
"Мисс Офис" – ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, учрежденный в 2010 году компанией "Комус". Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины.