https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/avidzba-rasskazal-naskolko-intensivno-prokhodyat-remontnye-raboty-na-trekh-ulitsakh-sukhuma---1036239393.html
Авидзба рассказал, насколько интенсивно проходят ремонтные работы на трех улицах Сухума
Авидзба рассказал, насколько интенсивно проходят ремонтные работы на трех улицах Сухума
О ходе и качестве работ по асфальтированию дорог трех улиц Сухума, о том, будет ли ремонт касаться тротуаров в эфире радио Sputnik рассказал, замначальника... 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T14:36+0300
2021-11-08T14:36+0300
2021-11-08T14:36+0300
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Идет финальная часть ремонта трех улиц Сухума, на которых после замены водопровода, канализации и всех коммуникаций будет проложен асфальт."Сейчас идет работа по подготовке к асфальтированию дорог, измерение высот по улицам, а работы по укладке бордюров уже начались. Если учитывать погоду, планируем, что работы будут произведены в течении месяца полутора. Асфальтчики не будут ждать, пока все бордюры будут уложены, когда будет готов определенный участок, следом пойдут асфальтчики, а чтоб им дать фронт работ, необходимо уложить часть бордюров, - рассказал Авидзба.Ремонтные работы по тротуарам сейчас не будут производится, для этого нужен будет отдельный полноценный проект, сказал Авидзба в интервью радио.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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подкасты, аудио
Авидзба рассказал, насколько интенсивно проходят ремонтные работы на трех улицах Сухума
О ходе и качестве работ по асфальтированию дорог трех улиц Сухума, о том, будет ли ремонт касаться тротуаров в эфире радио Sputnik рассказал, замначальника департамента столичного ЖКХ Руслана Авидзба.
Идет финальная часть ремонта трех улиц Сухума, на которых после замены водопровода, канализации и всех коммуникаций будет проложен асфальт.
"Сейчас идет работа по подготовке к асфальтированию дорог, измерение высот по улицам, а работы по укладке бордюров уже начались. Если учитывать погоду, планируем, что работы будут произведены в течении месяца полутора. Асфальтчики не будут ждать, пока все бордюры будут уложены, когда будет готов определенный участок, следом пойдут асфальтчики, а чтоб им дать фронт работ, необходимо уложить часть бордюров, - рассказал Авидзба.
Ремонтные работы по тротуарам сейчас не будут производится, для этого нужен будет отдельный полноценный проект, сказал Авидзба в интервью радио.
"Все сметные документации были подготовлены еще несколько лет назад, и очень многое не было предусмотрено. Сама процедура измерения лимитов Инвестпрограммы сложная, и уложить туда историю с тротуарами было невозможно даже на тот момент, когда мы включали ливневые коллекторы. К тому же тротуары люди сами хаотично, как могли обустраивали, и сейчас все уровни разные, для того чтобы произвести качественный ремонт необходим полноценный проект. Но это дело будущего года, в любом случае тротуары не оставим бесхозными, будем изыскивать средства, чтоб привести их в надлежащий вид", – отметил Авидзба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.