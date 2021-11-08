https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/avidzba-rasskazal-naskolko-intensivno-prokhodyat-remontnye-raboty-na-trekh-ulitsakh-sukhuma---1036239393.html

Авидзба рассказал, насколько интенсивно проходят ремонтные работы на трех улицах Сухума

Авидзба рассказал, насколько интенсивно проходят ремонтные работы на трех улицах Сухума

О ходе и качестве работ по асфальтированию дорог трех улиц Сухума, о том, будет ли ремонт касаться тротуаров в эфире радио Sputnik рассказал, замначальника... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T14:36+0300

2021-11-08T14:36+0300

2021-11-08T14:36+0300

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Авидзба Авидзба

Идет финальная часть ремонта трех улиц Сухума, на которых после замены водопровода, канализации и всех коммуникаций будет проложен асфальт."Сейчас идет работа по подготовке к асфальтированию дорог, измерение высот по улицам, а работы по укладке бордюров уже начались. Если учитывать погоду, планируем, что работы будут произведены в течении месяца полутора. Асфальтчики не будут ждать, пока все бордюры будут уложены, когда будет готов определенный участок, следом пойдут асфальтчики, а чтоб им дать фронт работ, необходимо уложить часть бордюров, - рассказал Авидзба.Ремонтные работы по тротуарам сейчас не будут производится, для этого нужен будет отдельный полноценный проект, сказал Авидзба в интервью радио.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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